Caixa abre poupança digital até para quem tem conta em outro banco

Fila para entrar na agência da Caixa na Glória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Caixa modificou, parcialmente, a forma de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para quem recebe a segunda parcela do benefício. Durante o pagamento da primeira parcela, a pessoa poderia escolher uma conta já existente em outra instituição bancária, agora o valor está sendo depositado, obrigatoriamente, nas contas digitais da Caixa.

Segundo o banco, a prioridade é manter o atendimento digital  com o pagamento de contas e boletos por meio do aplicativo Caixa Tem. Porém, o depósito direto em contas de outros bancos facilitava o acesso aos beneficiários  que poderiam já estar habituados aos procedimentos dos bancos dos quais são clientes.

A portaria que determina o pagamento da segunda parcela também não permite a transferência dos valores para outras instituições bancárias . De acordo com a Portaria número 386, publicada na quinta-feira (14), os recursos estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual.

A medida também pode fazer com que aumentem as filas para a retirada do dinheiro, já que muitos beneficiários podem ter dificuldades em acessar o Caixa Tem e fazer as transações. A Caixa foi questionada sobre o motivo da mudança na forma de pagamento e respondeu apenas que a prioridade é evitar filas e aglomerações.

A prioridade da Caixa e Ministério da Cidadania é ampliar o atendimento digital. Dessa forma, reforça a orientação para que os recursos do auxílio sejam movimentados por meio do Caixa Tem a fim de evitar filas e aglomerações. A movimentação do recurso poderá ser feita pelo cartão de débito virtual e/ou pagamento de boletos bancários ou concessionárias. Se a pessoa preferir efetuar o saque em espécie ou realizar transferência bancária poderá aguardar a data indicada no calendário de acordo com seu mês de nascimento, informou o banco por meio de nota.

Para quem recebe o auxílio pela Poupança Social Digital, a Caixa irá efetuar o crédito antecipado nessa conta de acordo com o calendário escalonado pelo mês de nascimento. A partir de 30 de maio, também de acordo com o mês de nascimento, inicia o calendário para saque em espécie e a funcionalidade da transferência bancária no Caixa Tem. A partir deste calendário, também serão transferidos automaticamente os valores remanescentes não utilizados na conta Poupança Social Digital para a conta cadastrada pelo beneficiário, se for o caso de ter recebido a primeira parcela em conta bancária, acrescentou a Caixa.

NOVA MUDANÇA PARA A TERCEIRA PARCELA

O pagamento da terceira parcela, que acontecerá em junho, pode apresentar nova mudança. Isso porque a Caixa prepara uma força-tarefa junto às maquininhas de cartão para que o pagamento seja feito também por meio delas  o que tende a diminuir as filas nas agências.

As conversas estão acontecendo com a Cielo, Rede, Elo e Getnet. O recurso não poderá ser sacado por meio das máquinas, mas os beneficiários poderão pagar as compras com o cartão de débito virtual. Em cada transação, um QR Code será gerado e o pagamento será feito.