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Auxílio emergencial

Pagamento da segunda parcela de R$ 600 começa sem filas, diz Caixa

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o movimento nas agências foi tranquilo, ao contrário do visto durante o pagamento da primeira parcela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 19:23

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 19:23

Pessoas na fila da agência da Caixa, em Campo Grande, para receber o auxílio de R$ 600,00 e o Bolsa Família - Cariacica/ES
Aglomeração foram registradas durante o pagamento da primeira parcela Crédito: Vitor Jubini
O calendário de pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial começou nesta segunda (18), para beneficiários do Bolsa Família com o número do NIS final 1. São cerca de 1,8 milhões de pessoas que já podem sacar o dinheiro.
De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o movimento nas agências foi tranquilo, ao contrário do visto durante o pagamento da primeira parcela. Guimarães atribui a melhora ao escalonamento de pagamentos.
Para evitar as longas filas do mês passado, a Caixa ampliou o cronograma de pagamentos, reduzindo o número de beneficiários por dia nas agências. Além de separar o pagamento pelo número do NIS, o calendário obedece o mês de nascimento dos inscritos no auxílio emergencial.
Segundo Guimarães, são esperadas nos próximos dias cerca de 750 mil pessoas do Bolsa Família e mais 750 mil inscritos pelo aplicativo ou site por dia nas agências para o resgate do auxílio emergencial.

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Nesta terça (19), vão receber os beneficiários do Bolsa Família com número NIS final 2 e os novos aprovados para o auxílio emergencial nascidos em janeiro. Já quarta-feira (20), começa a ser feito o depósito da verba para beneficiários que não estão no Bolsa Família.
Até o momento, mais de 60 milhões de trabalhadores foram aprovados para receber as três parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200. Número três vezes maior do que a estimativa inicial do governo Bolsonaro.
A prioridade, afirma o banco em nota, ainda é manter o atendimento digital. "Dessa forma, reforça a orientação para que os recursos do auxílio sejam movimentados por meio do Caixa Tem a fim de evitar filas e aglomerações."

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