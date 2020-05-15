Confira calendário de pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial

O governo publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (15) o calendário do pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600 e também a sanção da lei que amplia benefício a profissionais que não eram antes atingidos pela proposta. A portaria (veja aqui), assinada pelo ministro Onyx Lorenzoni, prevê que quem recebeu a 1ª parcela até 30 de abril receberá a segunda parcela a partir da próxima quarta-feira (20), conforme a data de nascimento.
O dinheiro será depositado em crédito na conta poupança digital ou na conta-corrente indicada pelo beneficiário. Os saques em espécie só serão liberados a partir de 30 de maio, de acordo com a data de aniversário.
BOLSA FAMÍLIA
Para beneficiários do Bolsa Família, os saques em espécie começam na próxima segunda-feira (18) para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) 1. Os demais serão liberados nos dias seguintes.
CONFIRA CALENDÁRIO DE SAQUE DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL
Saque para os beneficiários do Bolsa-Família
- 18 de maio (segunda-feira) - NIS 1
- 19 de maio (terça-feira) - NIS 2
- 20 de maio (quarta-feira)- NIS 3
- 21 de maio (quinta-feira)- NIS 4
- 22 de maio (sexta-feira) - NIS 5
- 25 de maio (segunda-feira)- NIS 6
- 26 de maio (terça-feira)- NIS 7
- 27 de maio (quarta-feira)- NIS 8
- 28 de maio (quinta-feira) - NIS 9
- 29 de maio (sexta-feira) - NIS 0
Saque para quem se inscreveu pelo aplicativo
- 30 de maio (sábado) - nascidos em janeiro
- 1 de junho (segunda-feira)- nascidos em fevereiro
- 2 de junho (terça-feira)- nascidos em março
- 3 de junho (quarta-feira)- nascidos em abril
- 4 de junho (quinta-feira) - nascidos em maio
- 5 de junho (sexta-feira) - nascidos em junho
- 6 de junho (sábado) - nascidos em julho
- 8 de junho (segunda-feira) - nascidos em agosto
- 9 de junho (terça-feira)- nascidos em setembro
- 10 de junho (quarta-feira)- nascidos em outubro
- 12 de junho (sexta-feira)- nascidos em novembro
- 13 de junho (sábado) - nascidos em dezembro