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Coronavoucher

Prazo para se cadastrar no auxílio emergencial vai até 2 de julho

Mesmo quem se cadastrar perto do vencimento do prazo vai receber as três parcelas de R$ 600, segundo informou o Superintendente de Rede da Caixa no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 10:29

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 10:29

Tela do aplicativo para realizar o cadastro do recebimento do auxílio emergencial
Tela do aplicativo para realizar o cadastro do recebimento do auxílio emergencial Crédito: Reprodução
As pessoas que atendem aos critérios para receber o auxílio de R$ 600 do governo federal por meio do auxílio emergencial têm até o dia 2 de julho para fazer o cadastro. Ainda que faça o cadastro mais perto do fim do prazo, o beneficiário terá direito às três parcelas do benefício e receber R$ 1.800.
Mais de 50 milhões já receberam a primeira parcela, mas todas as pessoas receberão todas as parcelas. Quanto antes ela fizer o cadastro, mais cedo vai receber, mas o prazo vai até o dia 2 de julho, informou o Superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, Denis Matias, em entrevista à rádio CBN Vitória, na última sexta-feira, 15.
O que permite que o pagamento seja feito igual para todas as pessoas é a determinação da Lei 13.982, publicada no início de abril. A lei dá o prazo de 90 dias para que todas as pessoas façam o cadastro, então quem se cadastrar e tiver direito ao benefício vai receber o dinheiro independente de quando o cadastro for feito, acrescentou Matias.

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PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA

A Caixa começa a pagar,  nesta segunda-feira (18), a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200, o chamado "coronavoucher". O pagamento começará a ser feito pelos membros do Bolsa-Família e a partir de quarta-feira, (20), vai ser feito o depósito nas contas virtuais dos beneficiários. 
Cerca de 50 milhões de brasileiros aguardam a liberação do calendário de pagamento da nova parcela do benefício. A previsão inicial do governo federal era de que esse pagamento começasse a ser realizado entre os dias 27 e 30 de abril, o que não se concretizou.
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa Crédito: Reprodução/Diário Oficial
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa Crédito: Reprodução/Diário Oficial

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