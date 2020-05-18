Prazo para se cadastrar no auxílio emergencial vai até 2 de julho

Tela do aplicativo para realizar o cadastro do recebimento do auxílio emergencial Crédito: Reprodução

As pessoas que atendem aos critérios para receber o auxílio de R$ 600 do governo federal por meio do auxílio emergencial têm até o dia 2 de julho para fazer o cadastro. Ainda que faça o cadastro mais perto do fim do prazo, o beneficiário terá direito às três parcelas do benefício e receber R$ 1.800.

CBN Vitória, na última sexta-feira, 15. Mais de 50 milhões já receberam a primeira parcela, mas todas as pessoas receberão todas as parcelas. Quanto antes ela fizer o cadastro, mais cedo vai receber, mas o prazo vai até o dia 2 de julho, informou o Superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, Denis Matias, em entrevista à rádio, na última sexta-feira, 15.

O que permite que o pagamento seja feito igual para todas as pessoas é a determinação da Lei 13.982, publicada no início de abril. A lei dá o prazo de 90 dias para que todas as pessoas façam o cadastro, então quem se cadastrar e tiver direito ao benefício vai receber o dinheiro independente de quando o cadastro for feito, acrescentou Matias.

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA

A Caixa começa a pagar, nesta segunda-feira (18), a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200, o chamado "coronavoucher". O pagamento começará a ser feito pelos membros do Bolsa-Família e a partir de quarta-feira, (20), vai ser feito o depósito nas contas virtuais dos beneficiários.

Cerca de 50 milhões de brasileiros aguardam a liberação do calendário de pagamento da nova parcela do benefício. A previsão inicial do governo federal era de que esse pagamento começasse a ser realizado entre os dias 27 e 30 de abril, o que não se concretizou.

Calendário de pagamento do auxílio da Caixa Crédito: Reprodução/Diário Oficial