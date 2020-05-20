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Benefício social

Caixa deposita nesta quarta auxílio emergencial para informais e MEIs

Apesar do pagamento na quarta, o valor só poderá ser sacado a partir do dia 30 de maio, segundo calendário divulgado pela instituição financeira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 10:47

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 10:47

Fila na Caixa para a retirada do auxílio emergencial do governo federal
Fila na Caixa para a retirada do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Aurélio de Freitas
A  Caixa começa a pagar nesta quarta-feira a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para os trabalhadores informais e empreendedores individuais que se inscreveram para receber o benefício. O pagamento será realizado de acordo com o calendário publicado na última sexta-feira (15), conforme a data de aniversário dos beneficiários. A medida é a forma adotada para evitar concentração nos meios digitais e aglomeração nas agências da Caixa.
O pagamento será realizado de acordo com o calendário publicado na última sexta-feira (15), conforme a data de aniversário dos beneficiários. A medida é a forma adotada para evitar concentração nos meios digitais e aglomeração nas agências da Caixa."}}]-feira (15), conforme a data de aniversário dos beneficiários. A medida é a forma adotada para evitar concentração nos meios digitais e aglomeração nas agências da Caixa.

Pessoas esperando na fila da Caixa, Jardim América, Cariacica

O calendário traz escalonamento para os grupos de beneficiários  elegíveis do Bolsa-Família, CadÚnico e inscritos pelo aplicativo ou no site da Caixa , bem como para antecipação do crédito para movimentação digital e para saque em espécie, conforme mês de nascimento. Os saques em espécie só serão liberados a partir de 30 de maio, de acordo com a data de aniversário.
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa Crédito: Reprodução/Diário Oficial
  • 18 de maio (segunda-feira) - NIS 1
  • 19 de maio (terça-feira) - NIS 2
  • 20 de maio (quarta-feira)- NIS 3
  • 21 de maio (quinta-feira)- NIS 4
  • 22 de maio (sexta-feira) - NIS 5
  • 25 de maio (segunda-feira)- NIS 6
  • 26 de maio (terça-feira)- NIS 7
  • 27 de maio (quarta-feira)- NIS 8
  • 28 de maio (quinta-feira) - NIS 9
  • 29 de maio (sexta-feira) -  NIS 0
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa
Calendário de pagamento do auxílio da Caixa Crédito: Reprodução/Diário Oficial

MÃES COM MENOS DE 18 ANOS PODERÃO RECEBER

A partir de agora, as mães menores de 18 anos podem se cadastrar no site ou no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial para receber a ajuda financeira. Como elas não receberam a primeira parcela, as mães adolescentes que tiverem o benefício aprovado vão receber duas parcelas de uma vez.

BENEFÍCIO NÃO PODERÁ SER TRANSFERIDO PARA OUTROS BANCOS

A segunda parcela do auxílio não poderá ser transferida da Caixa para outros bancos. A restrição foi publicada em uma portaria na última quinta-feira (14). Os recursos estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual. O saque físico da quantia só estará liberado no dia 30 de maio. Apenas beneficiários do Bolsa Família poderão sacar já nesta segunda.

BOLSA FAMÍLIA

Para beneficiários do Bolsa Família, os saques em espécie começam na próxima segunda-feira (18) para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) 1. Os demais serão liberados nos dias seguintes.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE SAQUE DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL

Saque para os beneficiários do Bolsa-Família

Saque para quem se inscreveu pelo aplicativo

  • 30 de maio (sábado) - nascidos em janeiro
  • 1 de junho (segunda-feira)- nascidos em fevereiro
  • 2 de junho (terça-feira)- nascidos em março
  • 3 de junho (quarta-feira)- nascidos em abril
  • 4 de junho (quinta-feira) - nascidos em maio
  • 5 de junho (sexta-feira) - nascidos em junho
  • 6 de junho (sábado) - nascidos em julho
  • 8 de junho (segunda-feira) - nascidos em agosto
  • 9 de junho (terça-feira)- nascidos em setembro
  • 10 de junho (quarta-feira)- nascidos em outubro
  • 12 de junho (sexta-feira)- nascidos em novembro
  • 13 de junho (sábado) - nascidos em dezembro

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