Mães adolescentes também vão receber o auxílio emergencial

Beneficiários do auxílio emergencial têm feito filas nas agências da Caixa para sacar o dinheiro Crédito: Ricardo Medeiros

As mães adolescentes também vão passar a receber os R$ 600 do auxílio emergencial liberado pelo governo federal . A inclusão delas entre os beneficiários do programa foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (15). A partir de agora as mães menores de 18 anos podem se cadastrar no site ou no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial para receber a ajuda financeira. Como elas não receberam a primeira parcela, as mães adolescentes que tiverem o benefício aprovado vão receber duas parcelas de uma vez.

O presidente justificou o veto afirmando que a proposta iria privilegiar algumas profissões em razão de outras. Além disso, o Congresso não especificou qual seria a origem da verba, nem o impacto do aumento das despesas nas contas públicas.

Outro trecho vetado pelo Executivo, era o que possibilitava que homens solteiros chefes de família passassem a receber R$ 1.200 em vez dos R$ 600. O veto foi justificado pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Segundo ela, a ampliação colocaria em risco o pagamento adicional às mães solteiras.

IMPOSTO DE RENDA

De acordo com o novo texto do auxílio emergencial, as pessoas que receberem este ano outros rendimentos tributáveis que somados à ajuda do governo ultrapassem os R$ 28.559,70 deverão incluir o auxílio na declaração do Imposto de Renda do ano que vem.

Por exemplo: uma pessoa que trabalhou durante alguns meses em 2020 e recebeu R$ 28 mil em salários estaria isenta do pagamento do Imposto de Renda em 2021. Porém, se essa mesma pessoa teve o auxílio emergencial, a renda anual dela passou a ser R$ 29.200  R$ 28 mil em salários e R$ 1.200 do auxílio emergencial.

Assim, esta pessoa sai da faixa de isenção do imposto de renda e deverá fazer a declaração do Imposto de Renda somando as duas rendas: salários e auxílio.