Emissão de identidade é suspensa e voltará em novo endereço em Cachoeiro

A emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) está temporariamente suspensa em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Científica, a paralisação ocorre entre esta segunda-feira (16) e quarta-feira (18) devido à mudança de endereço do Posto de Identificação Civil, que funcionava no Centro da cidade.

O atendimento será retomado na próxima quinta-feira (19). De acordo com o órgão, a nova estrutura, localizada no prédio onde funcionava a antiga Multivix, na entrada do bairro Village da Luz, oferecerá melhores condições de acessibilidade e conforto tanto para os cidadãos quanto para as equipes de trabalho.

No local, será possível realizar a emissão da Carteira de Identidade Nacional, tanto para a primeira quanto para a segunda via do documento.