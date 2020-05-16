Segunda parcela dos R$ 600 não pode ser transferida para outros bancos

Fila na agência da Caixa da Avenida Aracruz, em Itaparica, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Durante os pagamentos feitos da primeira parcela, em abril, havia também a possibilidade de transferência, sem custos, do auxílio para outras instituições bancárias.

A Portaria 386 é a mesma que define as datas para pagamento da segunda parcela do benefício, que terá início na quarta-feira (20) para os cadastrados no aplicativo ou site da Caixa. Assim como aconteceu na primeira parcela, primeiro o pagamento será feito por meio digital. O saque físico dos valores estará disponíveis a partir de segunda (18) para os membros do Bolsa Família e a partir do dia 30 de maio para os demais públicos.

Calendário de pagamento do auxílio da Caixa Crédito: Reprodução/Diário Oficial

Calendário de pagamento do auxílio da Caixa Crédito: Reprodução/Diário Oficial

AGÊNCIAS FICAM FECHADAS NESTE FINAL DE SEMANA

As agências da Caixa não estarão abertas neste sábado (16), para o atendimento dos beneficiários do auxílio emergencial que está sendo pago pelo governo federal. A Caixa tem ampliado o horário de funcionamento e investiu em diversas atualizações do aplicativo para os beneficiários do auxílio, mas, neste sábado, não teremos expediente, as agências não vão abrir, informou o Superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, Denis Matias, em entrevista à rádio CBN Vitória, nesta sexta-feira, 15. Os caixas eletrônicos, no entanto, funcionam normalmente.

Este é um momento em que os colaboradores do banco têm tido dias bastante intensos e eles precisam descansar para que a gente retome com carga total na próxima semana, já iniciando o pagamento da segunda parcela, acrescentou o representante da Caixa.

MÃES MENORES DE 18 ANOS VÃO RECEBER O AUXÍLIO

As mães adolescentes também vão passar a receber o auxílio emergencial liberado pelo governo federal. A inclusão delas entre os beneficiários do programa foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (15). A partir de agora, as mães menores de 18 anos podem se cadastrar no site ou no aplicativo da Caixa para receber a ajuda financeira.

A proposta aprovada por deputados federais e senadores também estendia o auxílio para profissionais informais que não estão inscritos no Cadastro Único  beneficiando motoristas de aplicativos, vendedores porta a porta e ambulantes , mas esse trecho do texto foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro . Os vetos ainda serão avaliados pelo Congresso. Eles podem ser mantidos ou derrubados.