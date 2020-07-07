Caixa Tem muda para reduzir filas, mas usuários continuam relatando erros

Usuarios do aplicativo Caixa Tem enfrentam horas de fila Crédito: Reprodução/ Twitter

Depois de muitas reclamações sobre as dificuldades de acesso ao aplicativo Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (7) mudanças para reduzir as filas dentro do app. Agora, os usuários podem ficar logados durante 72 horas, o que evitaria a necessidade de nova fila virtual para acessar o sistema.

Algumas pessoas afirmam que continuam esperando horas nas "filas" virtuais, e as que conseguem entrar recebem mensagens de "Tente novamente mais tarde" ao tentar realizar ações como pagamento de boletos.

A estudante Ana Carolina Costa, de 24 anos, é uma dessas pessoas. Desempregada, ela precisa do benefício de R$ 600, mas não consegue ter acesso ao dinheiro que foi creditado na poupança digital da Caixa.

"Eu não consigo entrar no aplicativo, e quando eu consigo não sou direcionada direto para as opções de pagamento ou consulta de saldo. Vai para uma fila sem fim, e eu só desisto", relata.

Nas redes sociais, não faltam reclamações. O problema já havia sido mostrado por A Gazeta em reportagem que apontou a espera de mais de uma hora na fila para conseguir acesso ao aplicativo . No entanto, esse tempo aumentou nos últimos dias e muitos dos usuários chegam a ficar o dia todo tentando acessar o app, sem sucesso. O problema ficou ainda mais evidente conforme cresceu a demanda. Desde a última semana, cerca de 15 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial, o BEm ou o FGTS pelo Caixa Tem.

Depois de 3 Horas tentando entrar no #CaixaTem - @Caixa

O App disse que estava na minha vez, logo em seguida fechou sozinho, quando abri de novo o App... Surpresa... Tenho que esperar mais de uma hora de novo..

O incrível é a nota da @Caixa dizendo que o sistema foi normalizado pic.twitter.com/ZOQ7JAd5kz — Ariisson Ariiel ?? (@arissonariel) July 7, 2020

Parabéns para a Caixa que além de fazer um calendário desumano do auxílio emergencial, fez tbm um app que não serve para nada.

Para entrar no app tem que pegar uma fila de mais de uma hora e quando entra não mostra o saldo e nem faz pagamento de boletos.#auxilioemergencial — César Santos (@Cesar45santos) July 7, 2020

É pelo visto vai ficar o dia todo assim, tentando pagar um boleto desde às 08:02 de hoje e olha a mensagem... É sempre a mesma... #caixatem #caixatemnaofunciona pic.twitter.com/yeNAi9CQz4 — Fernanda Alves (@FernandalvesO) July 7, 2020

O QUE DIZ A CAIXA