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Acesso a benefícios e FGTS

Caixa Tem muda para reduzir filas, mas usuários continuam relatando erros

A Caixa informou que o usuário da conta digital agora pode ficar logado por 72h no aplicativo em que são pagos o auxílio de R$ 600, o saque emergencial do FGTS e o benefício por redução de salário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 20:11

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 20:11

Usuarios do aplicativo Caixa Tem enfrentam horas de fila Crédito: Reprodução/ Twitter
Depois de muitas reclamações sobre as dificuldades de acesso ao aplicativo Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (7) mudanças para reduzir as filas dentro do app. Agora, os usuários podem ficar logados durante 72 horas, o que evitaria a necessidade de nova fila virtual para acessar o sistema.
Mesmo com a melhoria, o app que deveria facilitar o acesso ao dinheiro do auxílio emergencial de R$ 600, do saque emergencial de R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do benefício por redução de salário (BEm), continua causando muito estresse para o trabalhador.

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Algumas pessoas afirmam que continuam esperando horas nas "filas" virtuais, e as que conseguem entrar recebem mensagens de "Tente novamente mais tarde" ao tentar realizar ações como pagamento de boletos.
A estudante Ana Carolina Costa, de 24 anos, é uma dessas pessoas. Desempregada, ela precisa do benefício de R$ 600, mas não consegue ter acesso ao dinheiro que foi creditado na poupança digital da Caixa.
"Eu não consigo entrar no aplicativo, e quando eu consigo não sou direcionada direto para as opções de pagamento ou consulta de saldo. Vai para uma fila sem fim, e eu só desisto", relata.
Nas redes sociais, não faltam reclamações. O problema já havia sido mostrado por A Gazeta em reportagem que apontou a espera de mais de uma hora na fila para conseguir acesso ao aplicativo. No entanto, esse tempo aumentou nos últimos dias e muitos dos usuários chegam a ficar o dia todo tentando acessar o app, sem sucesso. O problema ficou ainda mais evidente conforme cresceu a demanda. Desde a última semana, cerca de 15 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial, o BEm ou o FGTS pelo Caixa Tem.

O QUE DIZ A CAIXA

Em nota a Caixa, afirmou que o aplicativo Caixa Tem está disponível 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. A empresa informou ainda que, devido ao volume de acessos, cerca de 500 mil usuários por hora, podem ocorrer intermitências momentâneas em alguns serviços, mas o banco "tem implementado melhorias no aplicativo"

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