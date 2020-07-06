Entenda como pagar boletos pelo Caixa Tem

Aplicativo Caixa Tem onde o beneficiário recebe o auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

Trabalhadores que estão sendo contemplados com o auxílio emergencial e que estão sacando o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) têm tido os valores depositados no Caixa Tem, aplicativo da Caixa para movimentar contas digitais. O serviço também tem atingido os empregados com carteira assinada que tiveram contratos e jornadas reduzidos. Parte dos pagamentos tem sido feita no app.

No caso de quem está recebendo o FGTS e parte de quem recebeu o auxílio emergencial, alguns serviços, como transferências e saques, estão bloqueados. No entanto, algumas movimentações podem ser feitas pelo aplicativo que pode ser baixado nos smartphones por meio das lojas Google Play Store App Store . O download não tem qualquer custo para o usuário.

Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, já é possível pagar boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos.

VEJA O PASSO A PASSO PARA USAR O APLICATIVO

Como fazer o cadastro?

Segundo a Caixa, por meio dele também é possível consultar o FGTS , PIS, Bolsa Família, entre outros serviços.

Tela do Caixa Tem para utilizar os R$ 600 pagos pelo governo federal Crédito: Reprodução Caixa

Após fazer o download, você deve informar o CPF no aplicativo Caixa Tem e inicia sua utilização. Depois aperte em CONTINUAR.

Tela do Caixa Tem para utilizar os benefícios pagos pelo governo federal Crédito: Reprodução Caixa

Criação de uma senha

Quem já utiliza outros serviços da Caixa por meio de aplicativos, como o auxílio emergencial de R$ 600 ou Habitação, pode utilizar o mesmo login e senha de acesso. Quem não utiliza, vai precisar criar uma senha.

Basta preencher as informações pessoais que forem sendo solicitadas pelo aplicativo. Entre as informações necessárias estão número do CPF, e-mail e data de nascimento. Também é necessário escolher uma senha. Ela não pode ter mais do que dois números em sequência (1 e 2, por exemplo), nem ser a data do aniversário do beneficiário.

Feito o cadastro é preciso sair do aplicativo Caixa Tem, ir até o e-mail que foi cadastrado e clicar no link enviado para confirmar as informações.

USANDO O APLICATIVO

Depois dessa parte é preciso retornar ao aplicativo Caixa Tem, digitar a senha, CPF, número de celular e o CEP do beneficiário. Passado todo este processo, a pessoa chegará na página principal do aplicativo, onde encontra as opções Auxílio Emergencial, Transferir Dinheiro, Extrato, Realizar pagamentos, "FGTS", entre outras opções.

Tela do Caixa Tem para utilizar os benefícios pagos pelo governo federal Crédito: Reprodução Caixa

Por meio desta tela é que o usuário conseguirá utilizar o dinheiro depositado de forma virtual. Vale destacar que a Caixa também irá liberar o saque do dinheiro nas agências a partir do dia 27 de julho.

Cartilhas da Caixa

Como realizar pagamentos com o Caixa Tem