Audiência pública para desestatização da Codesa será dia 4 de fevereiro

Porto de Vitória deverá passar a ser gerido pela iniciativa privada a partir de 2022

O evento vai ser virtual e tem o objetivo de obter contribuições, subsídios e sugestões para a construção e finalização dos documentos técnicos e jurídicos relacionados à licitação e ao programa de desestatização do governo federal.

Os interessados em realizar perguntas durante a audiência pública podem se inscrever, por meio do WhatsApp (61) 2029-6940, até o dia 3 de fevereiro, das 9 às 18 horas. Para aqueles que quiserem acompanhar o evento o link da transmissão é: https://youtu.be/9Bc64u7aQC8