Audiência pública para desestatização da Codesa será dia 4 de fevereiro

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) marcou para o dia 4 de fevereiro, às 9 horas, a audiência pública para a desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) e a concessão dos portos de Vitória e Barra do Riacho.
O evento vai ser virtual e tem o objetivo de obter contribuições, subsídios e sugestões para a construção e finalização dos documentos técnicos e jurídicos relacionados à licitação e ao programa de desestatização do governo federal.
Os interessados em realizar perguntas durante a audiência pública podem se inscrever, por meio do WhatsApp (61) 2029-6940, até o dia 3 de fevereiro, das 9 às 18 horas. Para aqueles que quiserem acompanhar o evento o link da transmissão é: https://youtu.be/9Bc64u7aQC8
A expectativa é que a licitação aconteça no final de 2021 e, a partir de 2022, a Codesa e o Porto de Vitória e Barra do Riacho já estejam sob a gestão da iniciativa privada.