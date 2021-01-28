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Contribuições

Audiência pública para desestatização da Codesa será dia 4 de fevereiro

Audiência será feita de forma virtual pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 17:14

Públicado em 

28 jan 2021 às 17:14
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Data: 13/10/2017 - ES - Vitória - Porto de Capuaba, iluminado com o tema do Outubro Rosa - Editoria: OpiniÃ£o - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ
Porto de Vitória deverá passar a ser gerido pela iniciativa privada a partir de 2022  Crédito: Carlos Alberto Silva
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) marcou para o dia 4 de fevereiro, às 9 horas, a audiência pública para a desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) e a concessão dos portos de Vitória e Barra do Riacho. 
O evento vai ser virtual  e tem o objetivo de obter contribuições, subsídios e sugestões para a construção e finalização dos documentos técnicos e jurídicos relacionados à licitação e ao programa de desestatização do governo federal. 
Os interessados em realizar perguntas durante a audiência pública podem se inscrever, por meio do WhatsApp (61) 2029-6940, até o dia 3 de fevereiro, das 9 às 18 horas. Para aqueles que quiserem acompanhar o evento o link da transmissão é: https://youtu.be/9Bc64u7aQC8
A expectativa é que a licitação aconteça no final de 2021 e, a partir de 2022, a Codesa e o Porto de Vitória e Barra do Riacho já estejam sob a gestão da iniciativa privada.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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