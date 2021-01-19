"Mudança de modelo na gestão do porto pode manter Technip no ES"

Em primeiro lugar, é necessário fazer uma distinção entre o Porto de Vitória fisicamente considerado e a Codesa, que é uma empresa criada para desempenhar a função de autoridade portuária e para administrar o porto. A Codesa está para o Porto de Vitória, assim como um síndico está para o shopping center. Compete à Codesa não apenas prestar serviços corriqueiros de limpeza, manutenção e segurança, mas também atividades mais complexas como investimentos em infraestrutura e negociação de contratos de longo prazo para exploração de suas áreas. Como procurador do Estado, atuante há quase duas décadas em contratações públicas, meu relato é de que este modelo estatal de prévia licitação pública, de redundância de controles, de desconfiança prévia em relação àquilo que o gestor público irá empreender, não tem a mínima chance de lograr êxito num ambiente portuário que, hoje, é marcado por forte concorrência com players privados. “Ao lado” do Porto de Vitória, temos a concorrência de Tubarão. No Estado, existem projetos privados em Aracruz, em Presidente Kennedy, em São Mateus... O Porto do Açu está logo ali. Todos atuando com uma dinâmica privada, com celeridade, com liberdade negocial para atrair cargas, com ações de inteligência de mercado, ao mesmo passo em que gestores de portos públicos se encontram num emaranhado de controles prévios que lhes suprime qualquer chance de serem tempestivos. Quando a decisão é formalizada, a carga já foi embora. Voltemos ao cenário da Technip/FMC, uma empresa que proporcionava até pouco tempo atrás, mais de mil empregos diretos e que traz consigo relevante arrecadação tributária. Não há dúvidas de que um cliente como estes é desejado por qualquer porto. Porém, no regime de administração portuária pública, a ocupação dos espaços portuários deve ser precedida de licitação. Mas esta licitação deve passar pelo crivo da Antaq, do Ministério da Infraestrutura, entrando em uma fila nacional. Já há grandes avanços e, bem se diga, a fila tem andado mais rápido. Seja como for, ainda há risco de judicialização dos editais, algo que também é rotineiro no segmento portuário.