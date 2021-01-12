Log-In vence edital para explorar área no Porto de Vitória por 6 meses

A Log-In Logística Intermodal venceu um processo seletivo feito pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) e poderá explorar, provisoriamente, uma área de mais de 54 mil metros quadrados no Porto de Vitória.
O espaço, situado em uma retroárea de Capuaba, em Vila Velha, será utilizado para a movimentação de carga geral, e deve receber, em média, 1.200 veículos por mês. O contrato terá duração de 180 dias, e tem valor estimado em R$ 2,02 milhões.
Em comunicado ao mercado, a empresa afirmou que a nova operação irá reforçar sua participação no Porto Organizado de Vitória e a ampliação dos serviços ofertados aos atuais e potenciais clientes.
A empresa já é arrendatária do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), do qual detém a concessão até 2048. A renovação do contrato foi assinada em outubro do ano passado, e prevê a injeção de mais de R$ 500 milhões em investimentos no Espírito Santo até 2048. Deste total, mais de R$ 120 milhões devem ser investidos já nos próximos dois anos.
Hoje, o terminal é o único a movimentar contêineres no Espírito Santo e a empresa pretende investir em obras e equipamentos para ampliar sua capacidade operacional.