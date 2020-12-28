Portos de Vitória e Barra do Riacho vão receber R$ 1,6 bi em investimentos

Porto de Vitória será concedido junto com o de Barra do Riacho, em Aracruz, dentro do processo de desestatização da Codesa Crédito: MInfra/Divulgação

O modelo de concessão, desenvolvido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), prevê investimentos obrigatórios superiores a R$ 1,6 bilhão ao longo dos 35 anos de vigência.

Segundo o governo, outros investimentos poderão ser realizados em parceria com interessados em explorar áreas disponíveis para movimentação de cargas e implantação de terminais. Hoje, o Porto de Vitória possui cerca de 400 mil m² de áreas operacionais disponíveis para desenvolvimento de novos negócios. Já em Barra do Riacho, são mais de 500 mil m².

CONSULTA PÚBLICA

A consulta pública foi aberta pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e receberá contribuições até 10 de fevereiro pelo site da agência . Será possível consultar os principais aspectos regulatórios para exploração dos ativos e os estudos que embasam a modelagem.

Agentes da sociedade civil, entidades governamentais e potenciais investidores poderão tirar dúvidas e propor contribuições ao projeto.

De acordo com o Ministério da Infraestrutura, o edital de licitação deve ser publicado no terceiro trimestre de 2021 e o leilão realizado no quarto trimestre do mesmo ano.