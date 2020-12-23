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Foram 25 vagas

Codesa cancela concurso público para guarda portuário

Companhia afirmou que a medida faz parte de um pacote de corte de gastos visando seu processo de desestatização e que, após investimentos em tecnologia, tornou-se desnecessária a contratação dos empregados

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 19:13
Vista aérea do Porto de Vitória e do Cais de Capuaba, onde será implantado o Terminal de Granéis Líquidos (TGL)
Vista aérea do Porto de Vitória: concurso cancelado Crédito: Codesa/Divulgação
Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) cancelou o concurso público para guarda portuário realizado em 2015. De acordo com o edital de cancelamento, publicado no dia 17 de dezembro, a decisão foi tomada pela diretoria executiva da estatal em uma reunião extraordinária que ocorreu em setembro.
O mesmo documento informa que o edital Nº 001.2015/Codesa deixou de ser conveniente" e que é oportuna a finalização do certame considerando a despesa estimada em R$ 2 milhões por ano com os novos funcionários.
Em nota, a companhia informou que em virtude do processo de desestatização, que está em andamento, a Codesa vem tomando diversas medidas para o reequilíbrio das condições econômico-financeiras, como, por exemplo, o corte de despesas de custeio e com a folha de pessoal. Segundo a estatal, nos últimos 18 meses foi feito o desligamento de 25% do quadro de funcionários.
Considerando, também, que a contratação de 25 novos guardas resultaria no aumento de despesa, e que a Codesa revisou o seu planejamento de segurança portuária (como o investimento em tecnologia), que vem possibilitando melhor utilização da guarda portuária, assim, torna-se desnecessária a contratação de novos empregados. Logo, o concurso promovido em 2015 não possui a utilidade que ensejou a sua realização, motivo pelo qual decidiu-se pelo cancelamento, diz a nota.
Ainda de acordo com informações da Codesa, será promovida a devolução da taxa de inscrição aos candidatos não eliminados.

SOBRE O CONCURSO

O edital de abertura do concurso para guarda portuário da Codesa foi publicado em dezembro de 2015. O objetivo da seleção era preencher 25 vagas. A remuneração oferecida na época era de R$ 1.577,24. 
Para participar do concurso, era necessário ter o nível médio e CNH na categoria "B". O certame contou com prova objetiva, Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica, investigação psicossocial, exame médico e curso de formação. As primeiras provas foram aplicadas em fevereiro de 2016.

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