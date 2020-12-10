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Polícia Federal confirma concurso público com 1.500 vagas

Seleção deve ter autorização oficial publicada a qualquer momento; oportunidades serão para agente, delegado, escrivão e papiloscopista

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 14:09
Trabalho da Polícia Federal
Trabalho da Polícia Federal vai ganhar reforço de novos 1.500 profissionais Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Polícia Federal confirmou a abertura do concursos público com 1.500 vagas para quem tem nível superior. Na noite desta quarta-feira (9), a corporação disponibilizou  no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do governo federal a autorização formal do certame. Agora, falta apenas a  publicação no Diário Oficial, que deve ser feita a qualquer momento. O SEI é um sistema de gestão de documentos e processos eletrônico que tem como objetivo promover a eficiência administrativa.
O quantitativo de chances é menor do que foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em diversas ocasiões, ele garantiu que a liberação seria para 2 mil oportunidades. A distribuição oficial das vagas foi feita da seguinte maneira: agente (893), delegado (123), escrivão (400) e papiloscopista (84).
Todas as carreiras exigem que os candidatos tenham nível superior e carteira de habilitação. A remuneração é de R$ 23.130,48 para delegado e de R$ 12.441,26 para os demais cargos. A Polícia Federal tem seis meses para publicar o edital, ou seja, até junho de 2021, mas é provável que o documento seja publicado antes desse limite.
A próxima etapa será iniciar o processo de contratação da banca organizadora. A tendência é de que o concurso seja nacional, ou seja, sem a distribuição de vagas por Estados. Os aprovados vão trabalhar em regiões onde houver necessidade de pessoal no ato da convocação.

ÁREA ADMINISTRATIVA

A Polícia Federal também solicitou a abertura de concurso público na área administrativa. Neste caso, o pedido feito ao Ministério da Economia é para preencher 508 oportunidades, destinadas a cargos de ensino médio e nível superior. O salário varia de R$ 4.746,16 a R$ 7.841,95, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Para estas carreiras, a distribuição ocorre da seguinte forma: agente administrativo (349), administrador (21), arquivista (8), assistente social (10), bibliotecário (1), contador (9), economista (3), enfermeira (3), engenheiro (1), estatístico (4), farmacêutico (1), médico (65), nutricionista (1), odontólogo (11), psicólogo (5), técnico em assuntos educacionais (13) e técnico em comunicação social (3).

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