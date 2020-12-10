Polícia Federal confirma concurso público com 1.500 vagas

Trabalho da Polícia Federal vai ganhar reforço de novos 1.500 profissionais Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Polícia Federal confirmou a abertura do concursos público com 1.500 vagas para quem tem nível superior. Na noite desta quarta-feira (9), a corporação disponibilizou no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do governo federal a autorização formal do certame. Agora, falta apenas a publicação no Diário Oficial, que deve ser feita a qualquer momento. O SEI é um sistema de gestão de documentos e processos eletrônico que tem como objetivo promover a eficiência administrativa.

O quantitativo de chances é menor do que foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro . Em diversas ocasiões, ele garantiu que a liberação seria para 2 mil oportunidades. A distribuição oficial das vagas foi feita da seguinte maneira: agente (893), delegado (123), escrivão (400) e papiloscopista (84).

Todas as carreiras exigem que os candidatos tenham nível superior e carteira de habilitação. A remuneração é de R$ 23.130,48 para delegado e de R$ 12.441,26 para os demais cargos. A Polícia Federal tem seis meses para publicar o edital, ou seja, até junho de 2021, mas é provável que o documento seja publicado antes desse limite.

A próxima etapa será iniciar o processo de contratação da banca organizadora. A tendência é de que o concurso seja nacional, ou seja, sem a distribuição de vagas por Estados. Os aprovados vão trabalhar em regiões onde houver necessidade de pessoal no ato da convocação.

ÁREA ADMINISTRATIVA

A Polícia Federal também solicitou a abertura de concurso público na área administrativa. Neste caso, o pedido feito ao Ministério da Economia é para preencher 508 oportunidades, destinadas a cargos de ensino médio e nível superior. O salário varia de R$ 4.746,16 a R$ 7.841,95, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.