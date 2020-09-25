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PRF: Bolsonaro confirma concurso público com 2 mil vagas

Presidente informou que seleção deve ser realizada entre o final deste ano e início de 2021; corporação já trabalha na elaboração do edital

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 11:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 11:04
PRF vai abrir concurso com 2 mil vagas
PRF vai ganhar reforço de 2 mil policiais Crédito: Divulgação/Facebook PRF
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (24) que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai abrir concurso público com 2 mil vagas entre o final deste ano e início de 2021. O anúncio foi feito durante uma solenidade de inauguração de novas estruturas e entrega de equipamentos à superintendência da PRF no Rio de Janeiro.
Aggio (diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Aggio) trouxe pra nós a necessidade de mais PRFs e já está bastante avançada a conversa com a Economia, de modo que 2 mil novas vagas possam ser abertas no final deste ano ou no começo do ano que vem. Isso é sangue novo na PRF, isso são meios para que vocês possam melhor trabalhar e ajudar no tocante à segurança pública em nosso país, declarou.
Bolsonaro já havia falado em seus discursos sobre a abertura do certame na corporação, não ainda não havia dito nada sobre o número de vagas.
Mesmo sem ainda ter recebido a autorização oficial por parte do ministério de Paulo Guedes, a corporação se antecipou e formou a comissão organizadora do processo seletivo em agosto. Depois que tiver a liberação oficial, a PRF deve iniciar o processo de escolha da banca organizadora.
A previsão inicial é de que o edital de abertura do concurso seja divulgado em dezembro e as inscrições sejam feitas em abril. Para participar do concurso de policial rodoviário federal, o candidato precisa ter o nível superior em qualquer área, mais de 18  anos e carteira de habilitação. A remuneração é de R$ 10.357,88.
No ano passado, o governo empossou mais de 1,5 mil novos servidores na PRF. Em seu discurso, o presidente elogiou a corporação que, segundo ele, tem desenvolvido um trabalho cada vez melhor.
Em agosto, Bolsonaro e o ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, confirmaram a realização do concurso da PF. O presidente se pronunciou por meio do Twitter para afirmar a abertura de 2 mil vagas na corporação.

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