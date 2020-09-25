PRF: Bolsonaro confirma concurso público com 2 mil vagas

PRF vai ganhar reforço de 2 mil policiais Crédito: Divulgação/Facebook PRF

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (24) que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai abrir concurso público com 2 mil vagas entre o final deste ano e início de 2021. O anúncio foi feito durante uma solenidade de inauguração de novas estruturas e entrega de equipamentos à superintendência da PRF no Rio de Janeiro.

Aggio (diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Aggio) trouxe pra nós a necessidade de mais PRFs e já está bastante avançada a conversa com a Economia, de modo que 2 mil novas vagas possam ser abertas no final deste ano ou no começo do ano que vem. Isso é sangue novo na PRF, isso são meios para que vocês possam melhor trabalhar e ajudar no tocante à segurança pública em nosso país, declarou.

Bolsonaro já havia falado em seus discursos sobre a abertura do certame na corporação, não ainda não havia dito nada sobre o número de vagas.

Mesmo sem ainda ter recebido a autorização oficial por parte do ministério de Paulo Guedes , a corporação se antecipou e formou a comissão organizadora do processo seletivo em agosto. Depois que tiver a liberação oficial, a PRF deve iniciar o processo de escolha da banca organizadora.

A previsão inicial é de que o edital de abertura do concurso seja divulgado em dezembro e as inscrições sejam feitas em abril. Para participar do concurso de policial rodoviário federal, o candidato precisa ter o nível superior em qualquer área, mais de 18 anos e carteira de habilitação. A remuneração é de R$ 10.357,88.

No ano passado, o governo empossou mais de 1,5 mil novos servidores na PRF. Em seu discurso, o presidente elogiou a corporação que, segundo ele, tem desenvolvido um trabalho cada vez melhor.