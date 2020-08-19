5 concursos com salário de até R$ 34 mil para ficar de olho até 2021

BANCO DO BRASIL

Vagas: 50 para auditor fiscal da Receita Estadual. Salário inicial: R$ 12.492,19. Requisitos: nível superior. Situação: A comissão organizadora já foi definida e deve começar, em breve, a trabalhar na elaboração do edital. Previsão: o edital de abertura deve ser divulgado até junho de 2021.

Vagas: A intenção é que o novo concurso seja para o preenchimento de 2.772 vagas, sendo 2.634 para o cargo de policial rodoviário e 138 para a carreira de agente administrativo. Salário: A remuneração inicial do cargo é de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. No caso de agente administrativo, o salário é de R$ 4.022,77, já incluindo o auxílio-alimentação, também com 40 horas semanais. Requisitos: a carreira de policial exige que o candidato tenha o nível superior, enquanto que a exigência para o cargo de agente administrativo é o ensino médio. Previsão: até dezembro de 2020. Situação: Mesmo ainda sem a sinalização de um aval do governo, a corporação já iniciou os preparativos do concurso. A autorização para abertura do certame deve ocorrer em breve.

Vagas: serão 2 mil oportunidades para carreira policial. A oferta é de 1.016 vagas de agente, 600 de escrivão, 300 de delegado e 84 de papiloscopista. Salário: iniciais de R$ R$ 11.983,26 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 22.672,48 para delegado. Requisitos: nível superior. Previsão: até dezembro de 2020. Situação: A abertura do concurso já foi confirmada pelo ministro da Justiça, André Mendonça, e o presidente Jair Bolsonaro. O edital já está em elaborac?a?o.

Vagas: serão oferecidas 40 vagas efetivas, sendo 24 para cargos com exigência de ensino médio e 16 de nível superior, além de formar cadastro reserva de pessoal. Salário: vai variar de R$ 20.410,07 a R$ 35.114,14. Requisitos: Níveis médio e superior. Previsão: Até dezembro de 2020. Situação: Segue em fase final o processo de escolha da banca do aguardado concurso.