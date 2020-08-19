5 concursos com salário de até R$ 34 mil para ficar de olho até 2021

Quem quer ingressar na carreira pública deve separar os cadernos e livros e começar a estudar. Até meados de 2021, pelo menos cinco concursos públicos deverão ser abertos nas esferas estadual e federal nos próximos meses. O salário é um dos principais atrativos dessas seleções, podendo chegar a R$ 34 mil no Senado Federal.
Os editais devem ser publicados nos próximos meses para selecionar candidatos de níveis médio e superior.
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) vai abrir concurso público com 50 vagas para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. A comissão encarregada de planejar, organizar e executar os trabalhos do processo seletivo já foi formada. O salário inicial do cargo é de R$ 12.492,19 e os candidatos precisarão ter nível superior. A previsão é que o edital do concurso seja publicado até junho de 2021.
Na esfera federal, serão quatro seleções. O ministro da Justiça, André Mendonça, e o presidente Jair Bolsonaro já confirmaram a abertura de 2 mil vagas na Polícia Federal. Do total de oportunidades, 1.016 serão para agente, 600 para escrivão, 300 para delegado e 84 para papiloscopista. Remunerações chegam a R$ 22.672,48.
Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já tem uma comissão formada para elaborar as regras do certame. A expectativa é que sejam sejam oferecidas 2.772 vagas, sendo 2.634 para o cargo de policial rodoviário e 138 para a carreira de agente administrativo. A confirmação depende apenas de um aval por parte do Ministério da Economia. O salário pode chegar a R$ 10.357,88, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.
No Senado, serão 40 oportunidades para os cargos de técnico legislativo, advogado e analista legislativo. A instituição está em fase final de escolha da empresa que ficará responsável pelo processo seletivo.
O pro?ximo concurso Banco do Brasil contara? com 120 vagas. As oportunidades sera?o voltadas para a a?rea de Tecnologia. A previsão é que o edital seja publicado em setembro. O salário é de R$ 3,8 mil.
SAIBA MAIS
BANCO DO BRASIL
Vagas: 50 para auditor fiscal da Receita Estadual. Salário inicial: R$ 12.492,19. Requisitos: nível superior. Situação: A comissão organizadora já foi definida e deve começar, em breve, a trabalhar na elaboração do edital. Previsão: o edital de abertura deve ser divulgado até junho de 2021.
Vagas: A intenção é que o novo concurso seja para o preenchimento de 2.772 vagas, sendo 2.634 para o cargo de policial rodoviário e 138 para a carreira de agente administrativo. Salário: A remuneração inicial do cargo é de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. No caso de agente administrativo, o salário é de R$ 4.022,77, já incluindo o auxílio-alimentação, também com 40 horas semanais. Requisitos: a carreira de policial exige que o candidato tenha o nível superior, enquanto que a exigência para o cargo de agente administrativo é o ensino médio. Previsão: até dezembro de 2020. Situação: Mesmo ainda sem a sinalização de um aval do governo, a corporação já iniciou os preparativos do concurso. A autorização para abertura do certame deve ocorrer em breve.
Vagas: serão 2 mil oportunidades para carreira policial. A oferta é de 1.016 vagas de agente, 600 de escrivão, 300 de delegado e 84 de papiloscopista. Salário: iniciais de R$ R$ 11.983,26 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 22.672,48 para delegado. Requisitos: nível superior. Previsão: até dezembro de 2020. Situação: A abertura do concurso já foi confirmada pelo ministro da Justiça, André Mendonça, e o presidente Jair Bolsonaro. O edital já está em elaborac?a?o.
Vagas: serão oferecidas 40 vagas efetivas, sendo 24 para cargos com exigência de ensino médio e 16 de nível superior, além de formar cadastro reserva de pessoal. Salário: vai variar de R$ 20.410,07 a R$ 35.114,14. Requisitos: Níveis médio e superior. Previsão: Até dezembro de 2020. Situação: Segue em fase final o processo de escolha da banca do aguardado concurso.
Vagas: 120 para área de Tecnologia. Salário: R$ 3,8 mil. Requisitos: não divulgados. Previsão: até setembro de 2020. Situação: Ao que tudo indica, este será o primeiro edital do BB que não será exclusivo para a carreira de escriturário.