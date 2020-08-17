Secretaria da Fazenda do ES vai abrir concurso com 50 vagas

Secretaria Estadual da Fazenda vai contar com 50 novos auditores fiscais da Receita Estadual Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem quer ingressar na carreira de auditor fiscal da Receita Estadual deve começar a se preparar para o concurso público. Isso porque o governo do Estado instituiu a comissão encarregada de planejar, organizar e executar os trabalhos do certame que vai preencher 50 vagas.

O salário inicial do cargo é de R$ 12.492,19 e os candidatos precisarão ter nível superior. A previsão é de que o edital do processo seletivo seja publicado até junho de 2021.

Os nomes dos servidores que vão ajudar a organizar o certame foram publicados, nesta segunda-feira (17) no Diário Oficial, em uma portaria conjunta das secretarias da Fazenda (Sefaz) e de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

As atribuições de um auditor fiscal da Receita Estadual são: constituição do crédito tributário e não tributário, fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e não tributárias, elaborar parecer, proferir decisão em processo administrativo-fiscal, orientar o sujeito passivo, controlar as atividades dos agentes arrecadadores, atuar como perito, executar atividades de inteligência fiscal, dentre outras atividades definidas na lei complementar 737/2013.

O presidente da comissão, o auditor fiscal e gerente de Arrecadação e Cadastro da Sefaz, Leandro Kuster, informou que a expectativa é de que o edital seja publicado ainda no primeiro semestre de 2021 e que a elaboração do processo seletivo requer de muita atenção dos organizadores.

Os aprovados poderão ser designados para atuar em qualquer das regionais da Receita Estadual, de acordo com a necessidade da administração, comentou Kuster.

O último concurso público para o cargo de auditor fiscal foi homologado em dezembro de 2013. A seleção teve validade de dois anos e foi prorrogada por mais dois anos, conforme previa o edital. A validade do certame expirou em dezembro de 2017.

Na época, a seleção ofereceu 16 vagas e a empresa responsável pela execução do concurso foi o Cespe/UnB, atual Cebraspe. Os candidatos foram submetidos à provas objetivas, avaliação dissertativa e análise de títulos. A parte objetiva contou com 100 questões, sendo 70 de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos.