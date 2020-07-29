Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fiscalização

Governo do ES vai abrir concurso para auditor fiscal

Certame foi autorizado pelo governador Renato Casagrande e deve ser realizado até 2021; candidatos precisarão ter nível superior em qualquer área

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 19:21
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Espírito Santo
Fachada da sede da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) vai abrir concurso público para auditor fiscal até o final de 2021. Para participar do certame, o candidato precisa ter nível superior em qualquer curso de formação. A remuneração é de R$ 12.491,19.
De acordo com informações da Sefaz, uma comissão está encarregada de mapear necessidade quantitativa e qualitativa de pessoal, com o objetivo de planejar a abertura do certame.
O processo seletivo já foi autorizado pelo governador Renato Casagrande e está em processo de tramitação interna. A previsão é de que a seleção seja realizada até o o fim de 2021. A Sefaz ainda não informou quantas vagas serão oferecidas para o cargo.
Durante evento virtual na tarde desta quarta-feira (29), o governador confirmou a abertura do certame em breve. "Vamos modernizar e fortalecer a equipe da Secretaria da Fazenda, com a abertura do concurso", afirmou o Casagrande.  

Veja Também

Iniciativas devem agilizar volta dos concursos das polícias Civil e Militar

O último concurso da Sefaz foi realizado 2013 e ofereceu 16 vagas para a carreira de auditor. Na época, a seleção foi organizada pelo Cespe/UnB, atual Cebraspe.
Os candidatos foram submetidos a provas objetivas, avaliação dissertativa e análise de títulos. A parte objetiva contou com 100 questões, sendo 70 de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos.

Veja Também

Prefeitura da Serra vai retomar concurso após a pandemia

Concursos federais escapam de cortes e devem abrir 11 mil vagas

Concursos que o governo e municípios do ES poderão fazer até 2021

A ajuda financeira do governo federal a Estados e municípios durante a pandemia do coronavírus, aprovada sancionada em maio pelo presidente Jair Bolsonaro, tem como exigência evitar os gastos com pessoal. Isso quer dizer que os entes federativos não poderão criar novos cargos e abrir concursos públicos até 31 de dezembro de 2021. O Projeto de Lei Complementar 39/20, no entanto, não proíbe que novas seleções sejam abertas para preenchimento dos cargos já existentes e que estão com quadro em aberto em decorrência de aposentadorias e exonerações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados