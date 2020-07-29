Governo do ES vai abrir concurso para auditor fiscal

Fachada da sede da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) vai abrir concurso público para auditor fiscal até o final de 2021. Para participar do certame, o candidato precisa ter nível superior em qualquer curso de formação. A remuneração é de R$ 12.491,19.

De acordo com informações da Sefaz, uma comissão está encarregada de mapear necessidade quantitativa e qualitativa de pessoal, com o objetivo de planejar a abertura do certame.

O processo seletivo já foi autorizado pelo governador Renato Casagrande e está em processo de tramitação interna. A previsão é de que a seleção seja realizada até o o fim de 2021. A Sefaz ainda não informou quantas vagas serão oferecidas para o cargo.

Durante evento virtual na tarde desta quarta-feira (29), o governador confirmou a abertura do certame em breve. "Vamos modernizar e fortalecer a equipe da Secretaria da Fazenda, com a abertura do concurso", afirmou o Casagrande.

O último concurso da Sefaz foi realizado 2013 e ofereceu 16 vagas para a carreira de auditor. Na época, a seleção foi organizada pelo Cespe/UnB, atual Cebraspe.

Os candidatos foram submetidos a provas objetivas, avaliação dissertativa e análise de títulos. A parte objetiva contou com 100 questões, sendo 70 de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos.