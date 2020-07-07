Prefeitura da Serra vai retomar concurso após a pandemia

A Prefeitura da Serra esclareceu nesta terça-feira (7) que vai retomar o concurso público assim que as autoridades em saúde autorizarem a realização de eventos e ações que promovam a aglomeração de pessoas e que não haja riscos para a saúde dos candidatos.
O município ressaltou que a seleção não foi cancelada e que apenas precisou ser suspensa por conta da pandemia do novo coronavírus. Uma nova data para a aplicação das provas será marcada em breve.
Além disso, a prefeitura esclareceu que a taxa do valor da inscrição não está sendo devolvida aos participantes. De acordo com o edital, o item 5.9 que "o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, a não ser por anulação plena deste concurso".
O secretário de Administração e Recursos Humanos da prefeitura, Anckimar Pratissoli, disse que a prefeitura está acompanhando as determinações do Ministério da Saúde e do governo do Estado e, assim que possível, será marcada a data para a aplicação das provas.
O titular da pasta afirmou, ainda, que está em diálogo constante com a organizadora do concurso, o Instituto AOCP, e que outros processos seletivos pelo país também foram paralisados e aguardam um cenário mais favorável para serem retomados.
O concurso da Serra oferece 1.150 vagas para 69 diferentes cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 937,19 até R$ R$ 3.497,77, mais tíquete-alimentação de R$350, e a carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. Para os cargos de magistério, a remuneração varia de R$ 2.222,02 (para quem tem licenciatura) até R$ 3.446,86 (para aqueles que possuem doutorado).
Os candidatos poderão acompanhar todas as informações no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br) e na área Cartão de Informação do Candidato. Para mais informações, deve entrar em contato pelo telefone (44) 3013 - 4900 ou pelo email [email protected].
PREFEITURA ESCLARECE DÚVIDAS SOBRE O CONCURSO
- O concurso foi cancelado?
Não, o concurso está mantido. O que houve foi o adiamento da aplicação das provas, que aconteceria no dia 5 de abril. Será remarcada uma nova data para a aplicação das provas.
- Ainda dá tempo de fazer a inscrição?
Não. O prazo para inscrição terminou no dia 12 de março e não é mais possível realizar novas inscrições. Até o momento, não há previsão de abertura de novos prazos prazos para inscrição.
- Quem não puder fazer o concurso na nova data, vai receber de volta o valor pago pela taxa de inscrição?
De acordo com o item 5.9 do edital, "o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, a não ser por anulação plena deste concurso".
- Quem teve a inscrição indeferida, ainda pode recorrer?
Não. O prazo para interposição de recurso terminou no dia 19 de março.
- Posso alterar o cargo para o qual me inscrevi no concurso?
Em hipótese alguma, após finalizado o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, será permitido ao candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu, de acordo com o item 5.5 do edital.
A prova será aplicada em quais cidades?
A prova objetiva será aplicada na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, podendo ser aplicada também em cidades vizinhas.
- A prova será aplicada no domingo?
Conforme o item 11.2.2, como houve alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos e feriados. No entanto, ainda não há data confirmada.
O concurso será realizado ainda em 2020?
Ao término do estado de emergência declarado no município, será publicado novo cronograma.
- Haverá atraso na convocação dos aprovados no concurso?
Os aprovados serão convocados de acordo com as necessidades da administração e também haverá formação de cadastro de reserva. O concurso tem prazo de validade de 2 anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura Municipal de Serra.
Fonte: Prefeitura da Serra