Prefeitura da Serra vai retomar concurso após a pandemia

Prefeitura da Serra vai contratar professores para atuar na rede municipal de ensino Crédito: Prefeitura da Serra

Prefeitura da Serra esclareceu nesta terça-feira (7) que vai retomar o concurso público assim que as autoridades em saúde autorizarem a realização de eventos e ações que promovam a aglomeração de pessoas e que não haja riscos para a saúde dos candidatos.

O município ressaltou que a seleção não foi cancelada e que apenas precisou ser suspensa por conta da pandemia do novo coronavírus . Uma nova data para a aplicação das provas será marcada em breve.

Além disso, a prefeitura esclareceu que a taxa do valor da inscrição não está sendo devolvida aos participantes. De acordo com o edital, o item 5.9 que "o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, a não ser por anulação plena deste concurso".

O secretário de Administração e Recursos Humanos da prefeitura, Anckimar Pratissoli, disse que a prefeitura está acompanhando as determinações do Ministério da Saúde e do governo do Estado e, assim que possível, será marcada a data para a aplicação das provas.

O titular da pasta afirmou, ainda, que está em diálogo constante com a organizadora do concurso, o Instituto AOCP, e que outros processos seletivos pelo país também foram paralisados e aguardam um cenário mais favorável para serem retomados.

O concurso da Serra oferece 1.150 vagas para 69 diferentes cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 937,19 até R$ R$ 3.497,77, mais tíquete-alimentação de R$350, e a carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. Para os cargos de magistério, a remuneração varia de R$ 2.222,02 (para quem tem licenciatura) até R$ 3.446,86 (para aqueles que possuem doutorado).

Os candidatos poderão acompanhar todas as informações no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br) e na área Cartão de Informação do Candidato. Para mais informações, deve entrar em contato pelo telefone (44) 3013 - 4900 ou pelo email [email protected]

PREFEITURA ESCLARECE DÚVIDAS SOBRE O CONCURSO

O concurso foi cancelado?

Não, o concurso está mantido. O que houve foi o adiamento da aplicação das provas, que aconteceria no dia 5 de abril. Será remarcada uma nova data para a aplicação das provas.

Ainda dá tempo de fazer a inscrição?

Não. O prazo para inscrição terminou no dia 12 de março e não é mais possível realizar novas inscrições. Até o momento, não há previsão de abertura de novos prazos prazos para inscrição.

Quem não puder fazer o concurso na nova data, vai receber de volta o valor pago pela taxa de inscrição?

De acordo com o item 5.9 do edital, "o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, a não ser por anulação plena deste concurso".

Quem teve a inscrição indeferida, ainda pode recorrer?

Não. O prazo para interposição de recurso terminou no dia 19 de março.

Posso alterar o cargo para o qual me inscrevi no concurso?

Em hipótese alguma, após finalizado o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, será permitido ao candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu, de acordo com o item 5.5 do edital.

A prova será aplicada em quais cidades?

A prova objetiva será aplicada na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, podendo ser aplicada também em cidades vizinhas.

A prova será aplicada no domingo?

Conforme o item 11.2.2, como houve alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos e feriados. No entanto, ainda não há data confirmada.

O concurso será realizado ainda em 2020?



Ao término do estado de emergência declarado no município, será publicado novo cronograma.

Haverá atraso na convocação dos aprovados no concurso?

Os aprovados serão convocados de acordo com as necessidades da administração e também haverá formação de cadastro de reserva. O concurso tem prazo de validade de 2 anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura Municipal de Serra.