Ifes contrata professor com salário de até R$ 5,3 mil

Ifes de Santa Teresa contrata professor substituto Crédito: Facebook Ifes de Santa Teresa

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes ) vai contratar professor substituto para atuar nos campi de Itapina e Santa Teresa. A remuneração pode chegar a R$ 5,3 mil, de acordo com a carga horária. A oferta é de duas vagas e os interessados precisam ficar atentos aos prazos de cada uma das seleções.

Para o campus de Itapina, há uma vaga para professor substituto na área de atendimento educacional especializado. A carga horária é de 40 horas semanais, com salário que alterna de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, conforme a titulação do profissional, além de outros benefícios especificados no edital como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

[email protected], conforme determina o Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 12 de julho. A documentação deve ser enviada para o endereço eletrônico, conforme determina o edital

Os candidatos serão avaliados em duas etapas compostas por prova de títulos, de caráter classificatório e eliminatório, e prova de desempenho didático, de caráter eliminatório.

SANTA TERESA

O processo seletivo do Ifes de Santa Teresa também oferece uma vaga para professor substituto na área de atendimento educacional especializado. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário base mensal ofertado varia de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,20, de acordo com a formação do profissional, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação.

[email protected]. Só serão aceitas as candidaturas dos candidatos com licenciatura nas áreas exigidas. As inscrições podem ser feitas até 15 de julho de 2020, por meio do envio do formulário de inscrição e dos documentos exigidos no edital para o e-mail. Só serão aceitas as candidaturas dos candidatos com licenciatura nas áreas exigidas.