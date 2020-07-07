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Ifes contrata professor com salário de até R$ 5,3 mil

Oportunidades são para atuar nos campi de Itapina e Santa Teresa; candidato deve ficar atento aos prazos de cada uma das seleções

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 16:29
Ifes de Santa Teresa
Ifes de Santa Teresa contrata professor substituto Crédito: Facebook Ifes de Santa Teresa
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai contratar professor substituto para atuar nos campi de Itapina e Santa Teresa. A remuneração pode chegar a R$ 5,3 mil, de acordo com a carga horária. A oferta é de duas vagas e os interessados precisam ficar atentos aos prazos de cada uma das seleções.
A validade dos processos seletivos é de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Confira os editais 
Para o campus de Itapina, há uma vaga para professor substituto na área de atendimento educacional especializado. A carga horária é de 40 horas semanais, com salário que alterna de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, conforme a titulação do profissional, além de outros benefícios especificados no edital como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 12 de julho. A documentação deve ser enviada para o endereço eletrônico [email protected], conforme determina o edital.

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Os candidatos serão avaliados em duas etapas compostas por prova de títulos, de caráter classificatório e eliminatório, e prova de desempenho didático, de caráter eliminatório.

SANTA TERESA

O processo seletivo do Ifes de Santa Teresa também oferece uma vaga para professor substituto na área de atendimento educacional especializado. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário base mensal ofertado varia de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,20, de acordo com a formação do profissional, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação.
As inscrições podem ser feitas até 15 de julho de 2020, por meio do envio do formulário de inscrição e dos documentos exigidos no edital para o e-mail [email protected]. Só serão aceitas as candidaturas dos candidatos com licenciatura nas áreas exigidas.
A seleção dos professores será feita por meio de prova de títulos, com caráter eliminatório e classificatório, e prova de desempenho didático, de caráter eliminatório.

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