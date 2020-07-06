Governador veta projeto que suspende prazos de concursos

Prova de concurso Crédito: Pinterest

A decisão foi encaminhada para a Assembleia Legislativa e lida na sessão desta segunda-feira (6). A partir de agora, a Casa tem 30 dias para analisar se mantém ou não o veto, conforme determina o regimento interno.

O governo do Estado informa que cumpriu o prazo legal do Projeto de Lei nº 285/2020 e encaminhou para a Assembleia Legislativa a análise da sugestão de veto total. Agora, cabe a Assembleia Legislativa analisar e julgar o veto, comunicou, em nota, o governo.

O Projeto de Lei nº 285/2020 é de autoria do deputado Dr. Emílio Mameri. Ao protocolar o documento, o parlamentar afirmou que a iniciativa tinha como objetivo trazer segurança jurídica aos candidatos aprovados em certames que estão dentro do prazo de vigência, evitando lesão ou prejuízo aos direitos dos participantes de seleções públicas por motivo alheio à sua vontade.