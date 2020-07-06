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Processos seletivos

Governador veta projeto que suspende prazos de concursos

Projeto de lei voltou para Assembleia, que tem 30 dias para analisar se mantém ou não a decisão de Renato Casagrande

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 19:23
concurso público, edital, prova
Prova de concurso Crédito: Pinterest
O governador Renato Casagrande (PSB) vetou o projeto de lei que previa suspensão dos prazos referentes a concursos públicos realizados no Espírito Santo enquanto durarem os efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus.
A decisão foi encaminhada para a Assembleia Legislativa e lida na sessão desta segunda-feira (6). A partir de agora, a Casa tem 30 dias para analisar se mantém ou não o veto, conforme determina o regimento interno.
O governo do Estado informa que cumpriu o prazo legal do Projeto de Lei nº 285/2020 e encaminhou para a Assembleia Legislativa a análise da sugestão de veto total. Agora, cabe a Assembleia Legislativa analisar e julgar o veto, comunicou, em nota, o governo.
O Projeto de Lei nº 285/2020 é de autoria do deputado Dr. Emílio Mameri. Ao protocolar o documento, o parlamentar afirmou que a iniciativa tinha como objetivo trazer segurança jurídica aos candidatos aprovados em certames que estão dentro do prazo de vigência, evitando lesão ou prejuízo aos direitos dos participantes de seleções públicas por motivo alheio à sua vontade.
A iniciativa valeria para os concursos aplicados para todos os órgãos da administração direta; autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado; poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública estaduais.

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