Concursos federais escapam de cortes e devem abrir 11 mil vagas

Candidatos já podem se preparar para processos seletivos da União Crédito: Pixabay

Quem quer seguir a carreira pública já pode começar a se preparar. Isso porque, pelo menos, dez órgãos do governo federal fizeram solicitações para abrirem novos concursos em 2021. Os pedidos foram enviados até o final de maio ao Ministério da Economia para que as novas contratações sejam incluídas no Orçamento da União. Se houver a previsão do recurso, a pasta comandada por Paulo Guedes ainda precisa autorizar a abertura dessas seleções por meio de portaria.

Ao todo, serão mais de 11.171 vagas distribuídas por cargos de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 21 mil. Banco Central, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional e Controladoria Geral da União foram alguns dos órgão que pediram autorização para abrir processo seletivo.

As solicitações são apenas para preenchimento de cargos e vagas já existentes no quadro de servidores dos órgãos desocupadas por motivo de morte, aposentadoria ou por demissão voluntária. O presidente Jair Bolsonaro ressalta desde o início de seu governo que os concursos serão abertos para áreas estratégicas como a da Segurança Pública e de fiscalização.

Como não vão criar novas vagas, apenas atender as que ficaram sem um servidor, as seleções conseguem escapar da Lei de Socorro aos Estados e municípios que proibiu todos os entes, inclusive da União, de criar novos postos de trabalho.

De acordo com a Associação de Apoio aos Concursos e Exames (Aconexa), a previsa?o para os concurseiros e? boa para o segundo semestre desse ano e melhor ainda para 2021. Dentre os destaques apontados pela instituição, está o processo seletivo da Polícia Rodovia?ria Federal (PRF), que solicitou a abertura de concurso com 2.634 vagas para o cargo de policial. A seleção já está sendo analisada pelo Ministe?rio da Economia. O salário é de R$ 10.357 e os candidatos precisam ter nível superior e carteira de habilitação.

Já a Secretaria do Tesouro Nacional prevê a abertura de concurso com 120 oportunidades para o cargo de auditor federal. O sala?rio pode chegar a R$ 20 mil. Também há previsão de abertura de concurso na Controladoria Geral da Unia?o (CGU), mas o total de vagas ainda não foi divulgado, mas o déficit é de mais de 3 mil servidores.

A Receita Federal já pediu a abertura de concurso desde o ano passado, inclusive com previsão no orçamento de 2020. Ainda há dúvida se o certame sera? liberado este ano ainda ou ano que vem. As contratações são essenciais para o governo, que quer aumentar a arrecadação. A expectativa é de que sejam 3.314 oportunidades para os cargos de analista tributário, auditor fiscal, analista técnico administrativo e assistente técnico administrativo. Os salários variam de R$ 4.137 a R$ 21.029.