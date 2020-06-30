Aberto concurso para diplomatas com salário de R$ 19 mil

Os servidores da carreira de diplomata têm atividade diplomática e consular, em seus aspectos específicos de representação, negociação, informação e proteção de interesses brasileiros no campo internacional.

O concurso contará com três fases. Na primeira, haverá provas objetivas, com questões do tipo certo ou errado versando sobre língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia e direito. O exame está marcado para o dia 30 de agosto, às 9h30 e ocorrerá nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. A duração será de 3h30