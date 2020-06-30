Aberto concurso para diplomatas com salário de R$ 19 mil

O Instituto Rio Branco abriu concurso com 25 vagas para a carreira de diplomata. O edital foi publicado nesta terça-feira (30), no Diário Oficial da União. Do total de oportunidades, cinco são destinadas a candidatos com deficiência física e duas para negros. A remuneração inicial é de R$ 19.657,06, incluindo salário de R$ 19.199,06 e auxílio alimentação de R$ 458.
A seleção é aberta a candidatos que tenham o nível superior em qualquer área. Os interessados poderão se inscrever no período de 6 de julho a 9 de agosto, no site www.iades.com.br. A taxa será de R$ 224, que poderá ser paga até o dia 11 de agosto.
Os servidores da carreira de diplomata têm atividade diplomática e consular, em seus aspectos específicos de representação, negociação, informação e proteção de interesses brasileiros no campo internacional.
O concurso contará com três fases. Na primeira, haverá provas objetivas, com questões do tipo certo ou errado versando sobre língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia e direito. O exame está marcado para o dia 30 de agosto, às 9h30 e ocorrerá nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. A duração será de 3h30
A segunda etapa será composta por provas escritas de língua portuguesa e língua inglesa e a terceira, provas escritas de história do Brasil, geografia, política internacional, economia, direito e língua espanhola e língua francesa. Na última fase, haverá curso de formação.