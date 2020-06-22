Em protesto solidário, aprovados em concurso da PM doam sangue no ES

Um grupo de mais de 30 aprovados no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo decidiu fazer uma espécie de protesto solidário contra a demora para serem convocados para o curso de formação que os capacitam para fazer parte da corporação.
A manifestação foi realizada sem cartazes e sem bloqueio no trânsito. Eles foram, no último fim de semana, aos hemocentros de Vitória e do interior do Estado para doar sangue.
São homens e mulheres que foram aprovados no concurso da Polícia Militar para soldados e oficiais, que teve o edital lançado há dois anos, mas que até hoje não foram convocados para iniciar a formação.
"Foram duas coisas ao mesmo tempo: doar sangue, depois que ficamos sensibilizados com o estoque baixo por causa da Covid-19 e, ao mesmo tempo, fazer um protesto sem intenção de atacar o governo, mas de buscar uma solução. É importante porque doar sangue é salvar vidas", explica João Guilherme Gomes Santos, de 20 anos, que passou na seleção para soldado quando tinha apenas 18: "Foi um sonho realizado, mas até hoje seguimos sem retorno, sem saber ao certo quando o curso vai começar".
O concurso foi aberto em 2018 para preencher 650 vagas de soldado e 80 de oficiais, reduzindo o déficit de profissionais dentro da corporação. Com a aprovação, o grupo diz que muitos desses futuros policiais acabaram largando o emprego na expectativa do início do curso já em 2020, o que até então não se concretizou.
Eles alegam que vários outros estados, como o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, fizeram a formação mesmo durante a pandemia, com os devidos cuidados para reduzir riscos de contágio do coronavírus.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, os cursos de formação de profissionais para o ingresso nas carreiras vinculadas à Segurança Pública são considerados atividades essenciais.
"O grande problema se dá por não ter o cronograma. Alguns estados têm se adaptado durante a pandemia. Devido a nossa frustração de não conseguir ajudar a sociedade através do serviço na Polícia, decidimos ajudar pela doação de sangue", comenta André Moura, outro aprovado.
OUTRO LADO
A Polícia Militar foi procurada para falar sobre o curso de formação e explicar se há um cronograma previsto. Por nota, a assessoria da PM informou que "está tomando as medidas finais para a conclusão do concurso público para oficial e soldado da PMES. Em nota, afirmou que há, em vigência, um decreto governamental, em decorrência das ações de combate à pandemia do novo coronavírus, que impede momentaneamente a matrícula dos alunos e início dos cursos. A formação militar possui características inerentes à função que exigem a presença física dos candidatos no desenvolvimento das instruções e dos valores que regem nossos pilares institucionais, impedindo a modalidade EAD durante o período de formação".