Em protesto solidário, aprovados em concurso da PM doam sangue no ES

Aprovados em concurso da PM fazem "protesto solidário" doando sangue no Hemoes: parte foi em Vitória e o restante no interior Crédito: Arquivo Pessoal

Um grupo de mais de 30 aprovados no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo decidiu fazer uma espécie de protesto solidário contra a demora para serem convocados para o curso de formação que os capacitam para fazer parte da corporação.

A manifestação foi realizada sem cartazes e sem bloqueio no trânsito. Eles foram, no último fim de semana, aos hemocentros de Vitória e do interior do Estado para doar sangue.

São homens e mulheres que foram aprovados no concurso da Polícia Militar para soldados e oficiais, que teve o edital lançado há dois anos, mas que até hoje não foram convocados para iniciar a formação.

"Foram duas coisas ao mesmo tempo: doar sangue, depois que ficamos sensibilizados com o estoque baixo por causa da Covid-19 e, ao mesmo tempo, fazer um protesto sem intenção de atacar o governo, mas de buscar uma solução. É importante porque doar sangue é salvar vidas", explica João Guilherme Gomes Santos, de 20 anos, que passou na seleção para soldado quando tinha apenas 18: "Foi um sonho realizado, mas até hoje seguimos sem retorno, sem saber ao certo quando o curso vai começar".

Aprovados em concurso da PM fazem "protesto solidário" doando sangue no Hemoes Crédito: Arquivo Pessoal

O concurso foi aberto em 2018 para preencher 650 vagas de soldado e 80 de oficiais, reduzindo o déficit de profissionais dentro da corporação. Com a aprovação, o grupo diz que muitos desses futuros policiais acabaram largando o emprego na expectativa do início do curso já em 2020, o que até então não se concretizou.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, os cursos de formação de profissionais para o ingresso nas carreiras vinculadas à Segurança Pública são considerados atividades essenciais.

"O grande problema se dá por não ter o cronograma. Alguns estados têm se adaptado durante a pandemia. Devido a nossa frustração de não conseguir ajudar a sociedade através do serviço na Polícia, decidimos ajudar pela doação de sangue", comenta André Moura, outro aprovado.

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