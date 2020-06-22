Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combate ao crime

PRF recupera veículos e apreende armas em operações na BR 101 no ES

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dois veículos com documentos adulterados foram recuperados neste sábado (20) e, dentro de um deles, havia uma pistola calibre .40mm e munições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 21:10

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 21:10

A Polícia Rodoviárai Federal apreendeu dois veículos roubados, além de armas e munições durante operações na BR 101 neste sábado (20)
A Polícia Rodoviárai Federal apreendeu dois veículos roubados, além de armas e munições durante operações na BR 101 neste sábado (20) Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal apreendeu armas e munições durante operações em pontos distintos da BR 101 durante este sábado (20). De acordo com a polícia, dois veículos roubados foram recuperados, além de uma pistola calibre .40mm com munições.
A PRF informou que em Viana, na altura do quilômetro 304, agentes abordaram um veículo com dois ocupantes que possuía documentos adulterados. Segundo a polícia, o "espelho" do veículo havia sido furtado do Ciretran da cidade de Mongaguá, no estado de São Paulo, no fim de 2018.

Veja Também

Jovem achado morto em carro foi assassinado por errar caminho, diz Polícia

Jovens colocam vidas em risco no ES e postam vídeos no YouTube

A PRF informou que o furto desses documentos das unidades de licenciamento visam esquentar veículo irregulares, sejam nos casos de tributos atrasados, apropriação indébita, furto ou roubo. 
A PRF apreendeu o veículo e os ocupantes foram encaminhados para a Superintendência da Policia Federal, em São Torquato, Vila Velha.
A Polícia Rodoviárai Federal apreendeu dois veículos roubados, além de armas e munições durante operações na BR 101 neste sábado (20)
A Polícia Rodoviárai Federal apreendeu dois veículos roubados, além de armas e munições durante operações na BR 101 neste sábado (20) Crédito: Divulgação/PRF

NO NORTE

Já em São Mateus, na Região Norte do Estado, agentes abordaram um Toyota Corolla na altura do quilômetro 66 com um ocupante, também com documentos adulterados. De acordo com a PRF, o carro havia sido roubado em 2017, em Feira de Santana, na Bahia. 
Dentro do carro, foi encontrada uma pistola Taurus calibre .40mm com dois carregadores e 22 munições. O material apreendido e o condutor do veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, em São Mateus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados