PRF recupera veículos e apreende armas em operações na BR 101 no ES

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu armas e munições durante operações em pontos distintos da BR 101 durante este sábado (20). De acordo com a polícia, dois veículos roubados foram recuperados, além de uma pistola calibre .40mm com munições.
A PRF informou que em Viana, na altura do quilômetro 304, agentes abordaram um veículo com dois ocupantes que possuía documentos adulterados. Segundo a polícia, o "espelho" do veículo havia sido furtado do Ciretran da cidade de Mongaguá, no estado de São Paulo, no fim de 2018.
A PRF informou que o furto desses documentos das unidades de licenciamento visam esquentar veículo irregulares, sejam nos casos de tributos atrasados, apropriação indébita, furto ou roubo.
A PRF apreendeu o veículo e os ocupantes foram encaminhados para a Superintendência da Policia Federal, em São Torquato, Vila Velha.
NO NORTE
Já em São Mateus, na Região Norte do Estado, agentes abordaram um Toyota Corolla na altura do quilômetro 66 com um ocupante, também com documentos adulterados. De acordo com a PRF, o carro havia sido roubado em 2017, em Feira de Santana, na Bahia.
Dentro do carro, foi encontrada uma pistola Taurus calibre .40mm com dois carregadores e 22 munições. O material apreendido e o condutor do veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, em São Mateus.