Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vitória

Jovem achado morto em carro foi assassinado por errar caminho, diz Polícia

No dia 16 de fevereiro, Douglas Martins foi encontrado morto a tiros dentro do carro da irmã, no bairro Santa Tereza, em Vitória. Investigação concluiu que ele não tinha envolvimento com o tráfico e foi assassinado por ter entrado em uma rua errada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 20:08

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 20:08

Homem é encontrado morto a tiros dentro de carro em Caratoíra, Vitória
Douglas foi encontrado morto no carro da irmã. Ele havia levado os sobrinhos ao cinema e foi assassinado no bairro Santa Tereza, em Vitória Crédito: Foto do leitor
Polícia Civil concluiu as investigações sobre o homicídio do jovem Douglas Martins, de 26 anos, encontrado morto dentro do carro da irmã, um Honda CRV, no dia 16 de fevereiro deste ano, no bairro Santa Tereza, em Vitória.
Segundo a conclusão do inquérito que ficou sob a responsabilidade Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Douglas foi morto por ter errado o caminho por onde pretendia passar e não tinha nenhuma ligação com o tráfico de drogas.

Veja Também

Imagens mostram homens saindo de carro onde foi encontrado corpo em Vitória

Mulher reconhece carro onde homem foi encontrado morto em Vitória

Na elucidação do caso, a polícia prendeu dois suspeitos de participação no assassinato. Além da dupla, outros dois maiores e também um adolescente encontram-se foragidos.
A Polícia Civil concederá uma coletiva às 10 horas da manhã desta segunda-feira (22) para divulgar detalhes da investigação do caso diretamente da Chefatura, em Vitória.

O CASO

Na tarde do dia 16 de fevereiro, um domingo, de acordo com a irmã de Douglas, ela emprestou o carro para que o irmão levasse os filhos dela ao cinema. Ele levou, mas não apareceu para buscar os sobrinhos e nem atendeu mais as ligações. Ela relatou que reconheceu o corpo através de fotos na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Segundo agentes que atenderam a ocorrência, o Honda CRV preto bateu em outro carro, um Fiesta prata, em um cruzamento ainda na região de Caratoíra.
Depois disso, o veículo Honda seguiu até a Rua Agostinho de Oliveira. Ainda de acordo com a polícia, câmeras de videomonitoramento de residências do entorno flagraram quatro homens saindo do carro  um deles estaria armado. Quando os policiais chegaram no local, encontrou um rapaz baleado dentro do veículo. Moradores disseram não ter ouvido disparos de arma de fogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados