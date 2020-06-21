Jovem achado morto em carro foi assassinado por errar caminho, diz Polícia

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre o homicídio do jovem Douglas Martins, de 26 anos, encontrado morto dentro do carro da irmã, um Honda CRV, no dia 16 de fevereiro deste ano, no bairro Santa Tereza, em Vitória.
Segundo a conclusão do inquérito que ficou sob a responsabilidade Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Douglas foi morto por ter errado o caminho por onde pretendia passar e não tinha nenhuma ligação com o tráfico de drogas.
Na elucidação do caso, a polícia prendeu dois suspeitos de participação no assassinato. Além da dupla, outros dois maiores e também um adolescente encontram-se foragidos.
A Polícia Civil concederá uma coletiva às 10 horas da manhã desta segunda-feira (22) para divulgar detalhes da investigação do caso diretamente da Chefatura, em Vitória.
O CASO
Na tarde do dia 16 de fevereiro, um domingo, de acordo com a irmã de Douglas, ela emprestou o carro para que o irmão levasse os filhos dela ao cinema. Ele levou, mas não apareceu para buscar os sobrinhos e nem atendeu mais as ligações. Ela relatou que reconheceu o corpo através de fotos na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Segundo agentes que atenderam a ocorrência, o Honda CRV preto bateu em outro carro, um Fiesta prata, em um cruzamento ainda na região de Caratoíra.
Depois disso, o veículo Honda seguiu até a Rua Agostinho de Oliveira. Ainda de acordo com a polícia, câmeras de videomonitoramento de residências do entorno flagraram quatro homens saindo do carro um deles estaria armado. Quando os policiais chegaram no local, encontrou um rapaz baleado dentro do veículo. Moradores disseram não ter ouvido disparos de arma de fogo.