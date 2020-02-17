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Imagens mostram homens saindo de carro onde foi encontrado corpo em Vitória

Um desses homens estava armado. Quando os policiais chegaram no local, encontrou o corpo de um rapaz baleado dentro do veículo.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 12:31

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 12:31

Imagens de videomonitoramento flagraram quatro homens saindo do carro onde um corpo foi encontrado em Santa Teresa, Vitória. Um desses homens estava armado. Quando os policiais chegaram no local, encontrou um rapaz baleado dentro do veículo. A vítima é Douglas Martins, de 26 anos.
A irmã dele reconheceu o veículo e o corpo do rapaz por meio de fotos. Ela viu o carro, um Honda CRV preto, pela televisão, na manhã desta segunda-feira (17). A mulher contou que tinha emprestado o carro para o irmão, que não voltou para casa. Parentes do rapaz estiveram no Departamento Médico Legal, em Vitória, e fizeram a liberação do corpo por volta de 13h30.
Homem é encontrado morto a tiros dentro de carro em Caratoíra, Vitória Crédito: Foto do leitor
No corpo foram identificadas duas perfurações por arma de fogo: uma na cabeça e outra no peito. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.
A Polícia Civil investiga o caso. Segundo agentes que atenderam a ocorrência, o veículo em que o homem estava, um Honda CRV preto, bateu em outro carro, um Fiesta prata, em um cruzamento ainda na região de Caratoíra. Depois disso, o veículo Honda seguiu até a Rua Agostinho de Oliveira.
Fiesta que foi atingido por grupo que estava no CRV Crédito: Thiago Felix

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