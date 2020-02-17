Imagens mostram homens saindo de carro onde foi encontrado corpo em Vitória

No corpo foram identificadas duas perfurações por arma de fogo: uma na cabeça e outra no peito. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

A Polícia Civil investiga o caso. Segundo agentes que atenderam a ocorrência, o veículo em que o homem estava, um Honda CRV preto, bateu em outro carro, um Fiesta prata, em um cruzamento ainda na região de Caratoíra. Depois disso, o veículo Honda seguiu até a Rua Agostinho de Oliveira.