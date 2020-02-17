Imagens mostram homens saindo de carro onde foi encontrado corpo em Vitória

Imagens de videomonitoramento flagraram quatro homens saindo do carro onde um corpo foi encontrado em Santa Teresa, Vitória. Um desses homens estava armado. Quando os policiais chegaram no local, encontrou um rapaz baleado dentro do veículo. A vítima é Douglas Martins, de 26 anos.
A irmã dele reconheceu o veículo e o corpo do rapaz por meio de fotos. Ela viu o carro, um Honda CRV preto, pela televisão, na manhã desta segunda-feira (17). A mulher contou que tinha emprestado o carro para o irmão, que não voltou para casa. Parentes do rapaz estiveram no Departamento Médico Legal, em Vitória, e fizeram a liberação do corpo por volta de 13h30.
No corpo foram identificadas duas perfurações por arma de fogo: uma na cabeça e outra no peito. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.
A Polícia Civil investiga o caso. Segundo agentes que atenderam a ocorrência, o veículo em que o homem estava, um Honda CRV preto, bateu em outro carro, um Fiesta prata, em um cruzamento ainda na região de Caratoíra. Depois disso, o veículo Honda seguiu até a Rua Agostinho de Oliveira.