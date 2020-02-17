Mulher reconhece corpo do irmão encontrado em carro no bairro Santa Tereza

Uma mulher reconheceu o corpo do irmão, Douglas Martins, de 26 anos, encontrado dentro do veículo dela no bairro Santa Tereza, em Vitória. Ela viu o carro, um Honda CRV preto, pela televisão, na manhã desta segunda-feira (17). A mulher contou que tinha emprestado o carro para que o irmão levasse os filhos dela ao cinema. Ele levou, mas não apareceu para buscar os sobrinhos e nem atendeu mais as ligações. Ela relatou que reconheceu o corpo através de fotos na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Uma tia do rapaz esteve no Departamento Médico Legal (DML) na tarde de hoje e fez a liberação do corpo do sobrinho por volta de 13h30. Foram identificadas duas perfurações por arma de fogo no corpo de Douglas: uma na cabeça e outra no peito. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso.
Segundo agentes que atenderam a ocorrência, o veículo em que o homem estava, um Honda CRV preto, bateu em outro carro, um Fiesta prata, em um cruzamento ainda na região de Caratoíra.
Depois disso, o veículo Honda seguiu até a Rua Agostinho de Oliveira. Ainda de acordo com a polícia, câmeras de videomonitoramento de residências do entorno flagraram quatro homens saindo do carro um deles estaria armado. Quando os policiais chegaram no local, encontrou um rapaz baleado dentro do veículo. Moradores disseram não ter ouvido disparos de arma de fogo. Agentes do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, estiveram no local. Uma perícia também foi realizada.