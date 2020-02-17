Mulher reconhece corpo do irmão encontrado em carro no bairro Santa Tereza

Homem é encontrado morto a tiros dentro de carro em Caratoíra, Vitória Crédito: Foto do leitor

Uma mulher reconheceu o corpo do irmão, Douglas Martins, de 26 anos, encontrado dentro do veículo dela no bairro Santa Tereza, em Vitória. Ela viu o carro, um Honda CRV preto, pela televisão, na manhã desta segunda-feira (17). A mulher contou que tinha emprestado o carro para que o irmão levasse os filhos dela ao cinema. Ele levou, mas não apareceu para buscar os sobrinhos e nem atendeu mais as ligações. Ela relatou que reconheceu o corpo através de fotos na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Uma tia do rapaz esteve no Departamento Médico Legal (DML) na tarde de hoje e fez a liberação do corpo do sobrinho por volta de 13h30. Foram identificadas duas perfurações por arma de fogo no corpo de Douglas: uma na cabeça e outra no peito. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo agentes que atenderam a ocorrência, o veículo em que o homem estava, um Honda CRV preto, bateu em outro carro, um Fiesta prata, em um cruzamento ainda na região de Caratoíra.