Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Vitória

Mulher reconhece corpo do irmão encontrado em carro no bairro Santa Tereza

A mulher contou que tinha emprestado o carro para o irmão, que não voltou para casa. Ela relatou que reconheceu o corpo através de fotos que recebeu

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 12:54
Homem é encontrado morto a tiros dentro de carro em Caratoíra, Vitória Crédito: Foto do leitor
Uma mulher reconheceu o corpo do irmão, Douglas Martins, de 26 anos, encontrado dentro do veículo dela no bairro Santa Tereza, em Vitória. Ela viu o carro, um Honda CRV preto, pela televisão, na manhã desta segunda-feira (17). A mulher contou que tinha emprestado o carro para que o irmão levasse os filhos dela ao cinema. Ele levou, mas não apareceu para buscar os sobrinhos e nem atendeu mais as ligações. Ela relatou que reconheceu o corpo através de fotos na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Uma tia do rapaz esteve no Departamento Médico Legal (DML) na tarde de hoje e fez a liberação do corpo do sobrinho por volta de 13h30. Foram identificadas duas perfurações por arma de fogo no corpo de Douglas: uma na cabeça e outra no peito. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso.

Veja Também

Imagens mostram homens saindo de carro onde foi encontrado corpo em Vitória

Mulher reconhece carro onde homem foi encontrado morto em Vitória

Segundo agentes que atenderam a ocorrência, o veículo em que o homem estava, um Honda CRV preto, bateu em outro carro, um Fiesta prata, em um cruzamento ainda na região de Caratoíra.
Depois disso, o veículo Honda seguiu até a Rua Agostinho de Oliveira. Ainda de acordo com a polícia, câmeras de videomonitoramento de residências do entorno flagraram quatro homens saindo do carro  um deles estaria armado. Quando os policiais chegaram no local, encontrou um rapaz baleado dentro do veículo. Moradores disseram não ter ouvido disparos de arma de fogo. Agentes do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, estiveram no local. Uma perícia também foi realizada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados