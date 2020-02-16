Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Marcas de tiro

Homem é encontrado morto dentro de carro em Vitória

Veículo estava na Rua Agostinho de Oliveira, no bairro Santa Tereza. Na vítima, foram identificadas duas perfurações por arma de fogo: uma na cabeça e outra no peito

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 20:08
Agentes da Polícia Civil fizeram perícia no carro onde o homem foi encontrado morto Crédito: Tiago Felix
Homem é encontrado morto dentro de carro em Vitória
Um homem foi encontrado morto dentro de um carro no bairro Santa Tereza, em Vitória, na tarde deste domingo (16). Na vítima, foram identificadas duas perfurações por arma de fogo: uma na cabeça e outra no peito. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso.
Segundo agentes que atenderam a ocorrência, o veículo em que o homem estava, um Honda CRV preto, bateu em outro carro, um Fiesta prata, em um cruzamento ainda na região de Caratoíra.

Veja Também

Homem é assassinado a tiros em Colatina

Casal de namorados é assassinado a facadas em praça no ES

Mulher é encontrada morta dentro de casa na Serra

Depois disso, o veículo Honda seguiu até a Rua Agostinho de Oliveira. Ainda de acordo com a polícia, câmeras de videomonitoramento de residências do entorno flagraram quatro homens saindo do carro  um deles estaria armado. Quando os policiais chegaram no local, encontrou um rapaz baleado dentro do veículo. Ele ainda não foi identificado.
Moradores disseram não ter ouvido disparos de arma de fogo. Agentes do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, estiveram no local. Uma perícia também foi realizada.
Veículo Fiesta prata envolvido em acidente com carro em que homem foi encontrado morto Crédito: Tiago Felix
Ainda segundo a polícia, três pessoas estavam no Fiesta prata que se chocou com o outro veículo em Caratoíra. Uma mulher e um bebê de quatro meses foram encaminhados para um hospital particular de Cariacica, sem ferimentos graves.
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida
Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados