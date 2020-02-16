Agentes da Polícia Civil fizeram perícia no carro onde o homem foi encontrado morto Crédito: Tiago Felix

Your browser does not support the audio element. Homem é encontrado morto dentro de carro em Vitória

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro no bairro Santa Tereza, em Vitória , na tarde deste domingo (16). Na vítima, foram identificadas duas perfurações por arma de fogo: uma na cabeça e outra no peito. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo agentes que atenderam a ocorrência, o veículo em que o homem estava, um Honda CRV preto, bateu em outro carro, um Fiesta prata, em um cruzamento ainda na região de Caratoíra.

Depois disso, o veículo Honda seguiu até a Rua Agostinho de Oliveira. Ainda de acordo com a polícia, câmeras de videomonitoramento de residências do entorno flagraram quatro homens saindo do carro  um deles estaria armado. Quando os policiais chegaram no local, encontrou um rapaz baleado dentro do veículo. Ele ainda não foi identificado.

Moradores disseram não ter ouvido disparos de arma de fogo. Agentes do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, estiveram no local. Uma perícia também foi realizada.

Veículo Fiesta prata envolvido em acidente com carro em que homem foi encontrado morto Crédito: Tiago Felix

Ainda segundo a polícia, três pessoas estavam no Fiesta prata que se chocou com o outro veículo em Caratoíra. Uma mulher e um bebê de quatro meses foram encaminhados para um hospital particular de Cariacica, sem ferimentos graves.