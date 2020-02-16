Mulher é encontrada morta dentro de casa na Serra

Uma mulher foi encontrada morta no início da tarde deste domingo (16) dentro de casa em Lagoa de Jacaraípe, na Serra. Vizinhos disseram à reportagem da TV Gazeta que ela morava sozinha e que nenhum parente ia visitá-la. Ela também não interagia com a vizinhança. Eles acreditam que ela pode ter tido um mal súbito ou sofrido uma queda.
Moradores chamaram a Polícia Civil e o Departamento Médico Legal (DML) após sentirem um forte cheiro saindo da residência. O corpo da mulher idosa foi encontrado dentro do banheiro. Não havia sinais de arrombamento na casa.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que equipe ainda está realizando diligências no local.
Com informações da TV Gazeta