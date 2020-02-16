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No banheiro

Mulher é encontrada morta dentro de casa na Serra

Corpo foi encontrado no banheiro pela Polícia Civil. Não havia sinais de arrombamento na residência

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 17:06
Sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher foi encontrada morta no início da tarde deste domingo (16) dentro de casa em Lagoa de Jacaraípe, na Serra. Vizinhos disseram à reportagem da TV Gazeta que ela morava sozinha e que nenhum parente ia visitá-la. Ela também não interagia com a vizinhança.  Eles acreditam que ela pode ter tido um mal súbito ou sofrido uma queda.
Moradores chamaram a Polícia Civil e o Departamento Médico Legal (DML) após sentirem um forte cheiro saindo da residência. O corpo da mulher idosa foi encontrado dentro do banheiro. Não havia sinais de arrombamento na casa.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que equipe ainda está realizando diligências no local.
Com informações da TV Gazeta

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