Mulher é encontrada morta dentro de casa na Serra

Sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, em Vitória

Moradores chamaram a Polícia Civil e o Departamento Médico Legal (DML) após sentirem um forte cheiro saindo da residência. O corpo da mulher idosa foi encontrado dentro do banheiro. Não havia sinais de arrombamento na casa.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que equipe ainda está realizando diligências no local.