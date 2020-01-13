Vila Velha

Idosa de 81 anos é atropelada por ciclista na orla da Praia da Costa

A mulher, identificada como Léia Provedel, machucou o nariz e teve um corte na testa. Ela atravessava a ciclovia quando foi atingida pela bicicleta

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 09:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 09:41
Uma idosa de 81 anos ficou ferida após ser atropelada por uma bicicleta na ciclovia da orla da Praia da Costa
Uma idosa de 81 anos ficou ferida após ser atropelada por uma bicicleta na ciclovia da orla da Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (13). A mulher, identificada como Léia Provedel, machucou o nariz e teve um corte na testa.
A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e estava consciente durante o socorro. A idosa estava acompanhada de uma cadela, de nome Anita, que ficou angustiada enquanto a dona era atendida pelo Samu.
Testemunhas relataram que a senhora entrou na ciclovia sem prestar atenção quando foi atingida pela bicicleta.

