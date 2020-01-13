Idosa de 81 anos é atropelada por ciclista na orla da Praia da Costa

Uma idosa de 81 anos ficou ferida após ser atropelada por uma bicicleta na ciclovia da orla da Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (13). A mulher, identificada como Léia Provedel, machucou o nariz e teve um corte na testa.
A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e estava consciente durante o socorro. A idosa estava acompanhada de uma cadela, de nome Anita, que ficou angustiada enquanto a dona era atendida pelo Samu.
Testemunhas relataram que a senhora entrou na ciclovia sem prestar atenção quando foi atingida pela bicicleta.