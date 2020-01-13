Acidente entre dois veículos interdita faixas da Avenida Dante Michelini

Acidente na Ponte de Camburi, em Vitória Crédito: Fábio Linhares | TV Gazeta

Um acidente entre dois veículos na madrugada desta segunda-feira (13) interditou duas faixas da Avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória, no sentido Praia do Canto - Jardim Camburi. A colisão aconteceu por volta das 3h30. Apenas a faixa da direita está liberada para fluxo.

A colisão envolveu um Ford Ka e um Fiat Mobi. Segundo informações do condutor do Ford Ka, Willian Ferreira, que é motorista de aplicativo, o Fiat Mobi invadiu a canteiro e entrou na contramão, batendo no veículo.

Um acidente entre dois veículos deixou o trânsito parcialmente interditado na Ponte de Camburi Crédito: Caíque Verli