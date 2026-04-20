Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

Comum, muitas vezes tratado como motivo de piada ou apenas um incômodo doméstico e social, o ronco nem sempre é inofensivo. Embora possa ocorrer de forma isolada, ele também pode ser o principal sinal da apneia obstrutiva do sono (AOS), uma condição médica ligada a complicações cardiovasculares e metabólicas importantes.





Segundo o otorrinolaringologista Nilson André Maeda, do Hospital Paulista, durante o sono ocorre um relaxamento natural da musculatura da garganta. Em algumas pessoas, esse relaxamento provoca estreitamento das vias aéreas superiores. O ar passa com dificuldade e gera vibração dos tecidos moles — especialmente palato mole e úvula — produzindo o som característico do ronco.





Quando o estreitamento é parcial e não há pausas respiratórias, trata-se do chamado ronco simples ou primário. Já na apneia obstrutiva do sono, ocorrem obstruções repetidas da via aérea superior, com interrupções temporárias da respiração e queda da oxigenação sanguínea. Estudos populacionais indicam que o ronco habitual atinge cerca de 30% a 40% dos adultos.





Parte desses indivíduos pode ter apneia não diagnosticada. A principal diferença entre o ronco primário e a apneia está na presença de pausas respiratórias e nas repercussões no organismo.