Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar

A esteatose hepática, conhecida popularmente como gordura no fígado, já atinge cerca de 30% da população mundial e cresce de forma acelerada nas últimas décadas. Na América Latina, o cenário é ainda mais preocupante: a doença alcança aproximadamente 44% das pessoas.

Considerada hoje uma das doenças hepáticas mais comuns no mundo, a esteatose hepática está diretamente ligada ao estilo de vida moderno, marcado por sedentarismo, má alimentação e aumento da obesidade.

Estudos internacionais indicam que cerca de 1,3 bilhão de pessoas convivem atualmente com a condição, número que pode chegar a 1,8 bilhão até 2050. Há projeções ainda mais alarmantes: mais da metade da população adulta mundial pode desenvolver a doença até 2040.

No Brasil, embora não haja um levantamento nacional consolidado recente, o consenso científico aponta que entre 30% e 35% da população adulta tenha gordura no fígado, índice que pode chegar a 40% em grupos de risco, como pessoas com obesidade ou diabetes.

A esteatose hepática é caracterizada pelo acúmulo de gordura nas células do fígado. Pequenas quantidades são consideradas normais, mas a partir de 5% já se configura a doença.

Segundo a hepatologista Claudia Ivantes, o grande desafio é que a condição costuma evoluir de forma silenciosa. “Na maioria dos casos, a esteatose hepática não apresenta sintomas nas fases iniciais. Quando surgem sinais como cansaço, dor abdominal, inchaço ou até pele amarelada, a doença pode já estar em estágio mais avançado, o que é muito temeroso”, explica.

Entre os principais fatores de risco estão o diabetes tipo 2, obesidade e sobrepeso. De acordo com o Ministério da Saúde, o excesso de peso está presente em cerca de 60% dos casos.