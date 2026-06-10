BYD Atto 2 é lançado como primeiro híbrido flex da marca e tem preços a partir de R$ 149.990

[SÃO PAULO - SP] A BYD escolheu o Brasil para apresentar globalmente o Atto 2, primeiro SUV compacto híbrido plug-in flex da marca, que tem produção nacional, na fábrica de Camaçari, na Bahia. O modelo já está à venda, com preços a partir de R$ 149.990 na versão GL e R$ 169.990 na configuração GS.
Pela primeira vez, a marca associa a tecnologia super-híbrida DM-i a um motor flex, resultando em um conjunto que entrega 177 cv de potência combinada na versão GL e 197 cv na GS. Ambas são equipadas com bateria Blade, com capacidade de 18,03 kWh na GS e 7,85 kWh na GL.
O conjunto mecânico também marca a estreia da tecnologia DualMode 5.0 da BYD aplicada ao sistema flex. O sistema utiliza o motor elétrico para a tração na maior parte do tempo, apoiado por uma nova geração de motor a combustão de 1,5 litro de alta eficiência.
Segundo a marca, o propulsor atinge uma eficiência térmica de até 46,06%, entregando potência de pico de 72 kW e torque de pico de 124 Nm. Ele atua primariamente como gerador e assume a tração direta apenas em situações de carga pesada.
O Atto 2 tem autonomia combinada de até 770 km (no ciclo de medição europeu NEDC), quando abastecido a etanol. Com gasolina, o alcance total pode chegar a 1.045 km na versão GS e 1.000 km na versão GL. No modo 100% elétrico, a autonomia é de até 110 km na GS e 45 km na GL. Ele ainda conta com quatro modos de condução: Eco, Normal, Sport e Neve.
Segundo a BYD, a aceleração de 0 a 100 km/h pode ser feita em 8,5 segundos na versão GL e 8,4 segundos na versão GS.
Tecnologia e segurança
A cabine do Atto 2 traz um painel de instrumentos digital de 8,8” e um sistema multimídia DiLink em tela de 12,8” (GS) e de 10,1” (GL), com espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto, comando de voz e câmera 360º. Na configuração GS, também estão disponíveis bancos do motorista com ajuste elétrico e integração nativa do Google Automotive Services (GAS), embarcando Google Maps e Google Assistant direto no veículo.
A lista de itens de série do SUV também inclui carregador de smartphone por indução de 50W com ventilação integrada, tecnologia VTOL (Vehicle-to-Load) e sistema de abertura do veículo via NFC ou Bluetooth.
O pacote de segurança traz seis airbags, controles de tração e estabilidade, freio de estacionamento eletrônico e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. A versão GS acrescenta o pacote ADAS 2, com controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa e alertas de colisão.
Design e dimensões
Com visual semelhante ao Yuan Pro, o Atto 2 aposta em um design de linhas fluidas e lanternas traseiras em LED com inspiração no Chinese Lucky Knot (nó da sorte chinês). As linhas da carroceria integram rodas de liga leve de 17” (pneus 215/60) e teto panorâmico – de série na versão GS.
As opções de cores externas são Skiing White (Branco), Time Grey (Cinza), Obsidian Black (Preto) e o exclusivo Malachite Darkcyan (Azul/Verde escuro) para a versão GS.
O SUV tem 4,33 metros de comprimento, 1,83 m de largura e 1,67 m de altura, além de uma distância entre-eixos de 2,62 m, que resulta em um interior amplo. O acabamento da cabine pode ser em couro ecológico (GS) ou tecido premium (GL), com opções de cores Black (Preto) e White Gravel (Cinza claro, exclusivo da versão GS na cor Malachite Darkcyan). O porta-malas acomoda 455 litros.
*O repórter viajou a convite da BYD.