BYD Atto 2 é lançado como primeiro híbrido flex da marca e tem preços a partir de R$ 149.990

[SÃO PAULO - SP] A BYD escolheu o Brasil para apresentar globalmente o Atto 2, primeiro SUV compacto híbrido plug-in flex da marca, que tem produção nacional, na fábrica de Camaçari, na Bahia. O modelo já está à venda, com preços a partir de R$ 149.990 na versão GL e R$ 169.990 na configuração GS.





Pela primeira vez, a marca associa a tecnologia super-híbrida DM-i a um motor flex, resultando em um conjunto que entrega 177 cv de potência combinada na versão GL e 197 cv na GS. Ambas são equipadas com bateria Blade, com capacidade de 18,03 kWh na GS e 7,85 kWh na GL.





O conjunto mecânico também marca a estreia da tecnologia DualMode 5.0 da BYD aplicada ao sistema flex. O sistema utiliza o motor elétrico para a tração na maior parte do tempo, apoiado por uma nova geração de motor a combustão de 1,5 litro de alta eficiência.





Segundo a marca, o propulsor atinge uma eficiência térmica de até 46,06%, entregando potência de pico de 72 kW e torque de pico de 124 Nm. Ele atua primariamente como gerador e assume a tração direta apenas em situações de carga pesada.





O Atto 2 tem autonomia combinada de até 770 km (no ciclo de medição europeu NEDC), quando abastecido a etanol. Com gasolina, o alcance total pode chegar a 1.045 km na versão GS e 1.000 km na versão GL. No modo 100% elétrico, a autonomia é de até 110 km na GS e 45 km na GL. Ele ainda conta com quatro modos de condução: Eco, Normal, Sport e Neve.





Segundo a BYD, a aceleração de 0 a 100 km/h pode ser feita em 8,5 segundos na versão GL e 8,4 segundos na versão GS.