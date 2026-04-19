Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro

Morreu na manhã deste domingo (19), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o ex-jogador de futebol Jonathas Gonçalves Silva, de 28 anos. Conhecido como “Babal”, ele teve passagem pelo Estrela do Norte em 2018. O jovem estava internado desde a última sexta-feira (17) na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a prefeitura, Jonathas procurou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, realizou exames, mas não aguardou o resultado. No dia seguinte, ele retornou à unidade, recebeu hidratação e foi transferido para o hospital.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim não informou os sintomas apresentados pelo jovem, mas disse que havia suspeita de leptospirose ou chikungunya. A reportagem procurou a Santa Casa de Misericórdia, que apenas confirmou a morte de Jonathas, mas disse não poder informar detalhes sobre o paciente.
A morte do ex-jogador causou comoção e levou o Estrela do Norte a se manifestar nas redes sociais: “Hoje nos despedimos de Jonathas Silva, o nosso ‘Babal’. Atleta que vestiu a camisa do Estrela em 2018 e fez parte do acesso à elite do futebol capixaba. Sua história ficará marcada no clube. Nossos sentimentos à família e amigos. Descanse em paz”, lamentou o clube.