Aquaviário vai começar a funcionar em 2021, promete governador do ES

As embarcações do transporte Aquaviário vão passar pela Baía de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O a quaviário na Grande Vitória vai iniciar as atividades em 2021. A promessa de funcionamento foi dada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (13).

O aquaviário vai estar funcionando em 2021. Estamos no processo de contratação. Mais para frente eu defino se será no primeiro ou no segundo semestre. É uma alternativa a mais para nosso transporte coletivo", disse o governador.

No último mês de outubro, o Governo anunciou a contratação da empresa que fará o projeto de construção de quatro pontos de embarque de transporte. A informação foi publicada no Diário Oficial. A empresa será responsável pelo planejamento da construção de quatro píeres - dois em Vitória (Enseada do Suá e Centro) um em Vila Velha (Prainha) e um em Cariacica (Porto Santana).