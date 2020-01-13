Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Aquaviário vai começar a funcionar em 2021, promete governador do ES
Mobilidade urbana

Aquaviário vai começar a funcionar em 2021, promete governador do ES

O anúncio foi feito em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 08:30

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 08:30

As embarcações do transporte Aquaviário vão passar pela Baía de Vitória Crédito: Fernando Madeira
O aquaviário na Grande Vitória vai iniciar as atividades em 2021. A promessa de funcionamento foi dada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (13).

Veja Também

Aquaviário: começa projeto para construção de pontos de embarque

Hospital Infantil da Serra deve ser entregue em maio deste ano, diz prefeito

O aquaviário vai estar funcionando em 2021. Estamos no processo de contratação. Mais para frente eu defino se será no primeiro ou no segundo semestre.  É uma alternativa a mais para nosso transporte coletivo", disse o governador.

Veja Também

Prefeito Juninho fala sobre obras e atuação da Força Nacional de Segurança

"Jesus foi acusado de ser amigo de pecadores", diz Max Filho sobre foto com Vitalino

No último mês de outubro, o Governo anunciou a contratação da empresa que fará o projeto de construção de quatro pontos de embarque de transporte. A informação foi publicada no Diário Oficial.  A empresa será responsável pelo planejamento da construção de quatro píeres - dois em Vitória (Enseada do Suá e Centro) um em Vila Velha (Prainha) e um em Cariacica (Porto Santana).
Os pontos de embarque foram escolhidos para integrar a Grande Vitória, em locais com grande fluxo de pessoas e com integração com sistema de ônibus. De acordo com o governo, antes da execução do projeto, a empresa fará análise de estruturas, questões ambientais e iluminação dos pontos estabelecidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados