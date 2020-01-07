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Mais de 100 leitos

Hospital Infantil da Serra deve ser entregue em maio deste ano, diz prefeito

O prefeito da Serra, Audifax Barcelos, concedeu entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (7). Novo hospital tem a previsão de atender 8.700 gestantes por ano e realizar 725 partos por mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 12:07

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 12:07

Prefeito da Serra Audifax Barcelos Crédito: A Gazeta
Hospital Infantil da Serra deve ser entregue em maio deste ano, diz prefeito
Hospital Materno Infantil, em Colinas de Laranjeiras, na Serra, deve ser entregue em maio deste ano. A afirmação foi dada pelo prefeito Audifax Barcelos (Rede) durante entrevista concedida ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (7).
"Vamos entregar em maio deste ano, se Deus quiser. É uma obra enorme. A proposta é terminar a obra em maio"
Audifax Barcelos - Prefeito da Serra
O novo hospital tem a previsão de atender 8.700 gestantes por ano e realizar 725 partos por mês. Serão 135 leitos: 60 maternos, 60 infantis e 15 semi-intensivos.
A área do Hospital Materno Infantil é equivalente a dois campos e meio de futebol. O prédio de três pavimentos vai acomodar o setor de assistência materno-infantil e a área de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.
Obras do Hospital Materno Infantil na Serra Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS
O projeto do hospital prevê a Política do Parto Humanizado. O acompanhante vai estar perto da mãe e do bebê a todo o momento. A mulher, por sua vez, vai permanecer até a alta junto ao recém-nascido.

COLETA DE LIXO

A coleta de lixo no município também foi abordada durante a entrevista, já que moradores de alguns bairros da Serra estão reclamando dos resíduos acumulados nas ruas.

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Moradores da Serra reclamam da falta de coleta de lixo desde dezembro

O prefeito Audifax Barcelos informou que, após mais de 30 anos, uma licitação permitiu a contratação de uma nova empresa responsável pelo recolhimento.
Estamos há mais de 30 anos tentando mudar esse contrato do lixo na cidade. Depois de 30 anos, mudamos. Essa transição atrapalhou um pouco esse processo. Coloco para a população que, de hoje para amanhã, tudo estará regularizado, garante.

IMPACTOS DAS CHUVAS

Casa de dois andares desabou no bairro Maria Niobe, em Serra Sede Crédito: Diony Silva
Na madrugada do último sábado (4), Osvaldina Manthay de Souza, de 67 anos, morreu depois que a casa em que ela morava desabou, no bairro Maria Niobe, em Serra Sede. O desabamento foi provocado por causa das chuvas.

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Casa que desabou na Serra foi interditada e idosa morta sabia de risco

O prefeito disse que conversou com a Osvaldina para orientá-la a deixar o imóvel. A casa dela havia sido interditada por riscos de deslizamento de terra e pelas patologias apresentadas na moradia em maio de 2019 pela Defesa Civil Municipal da Serra.
"Houve um volume muito grande de chuva. Não teve problema de alagamento a cidade. A gente fez obras importantes de encostas, obras importantes do rio Jacaraípe e outras. Conversei com essa senhora, pedi para ela sair, eu como prefeito"
Audifax Barcellos - Prefeito da Serra
O prefeito disse que, ainda neste ano, vai entregar 250 moradias novas para pessoas que atualmente habitam em áreas de risco. O ano passado entregamos 250 casas para as pessoas morarem. Ainda esse ano, nós vamos entregar 250 moradias novas para essas pessoas em situação de risco, e enquanto não são entregues, a gente fornece o aluguel social.

CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO

Início das obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Eduardo Dias
Com um custo total estimado em R$ 290 milhões, o Contorno do Mestre Álvaro deve ficar pronto em junho de 2021. O contrato para a construção foi assinado em 2014, mas teve sucessivos atrasos devido a pendências no Tribunal de Contas da União (TCU), desapropriações e pelo atraso do licenciamento ambiental.

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Confira proposta de construção de três novos contornos para a BR 101

O desvio na BR 101, do km 249 no bairro Belvedere, perto de posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), até o km 275, próximo ao condomínio Alphaville Jacuhy, terá 18,9 quilômetros de pista dupla.
A nova via não terá semáforos e os cruzamentos serão formados com viadutos, para dar mais agilidade ao trânsito. Além de um viaduto em cada ponto de entrada da rodovia, o trecho de quase 19 quilômetros terá outros cinco cruzamentos elevados e 30 metros de largura.

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