Prefeito da Serra Audifax Barcelos Crédito: A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Hospital Infantil da Serra deve ser entregue em maio deste ano, diz prefeito

TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (7). Hospital Materno Infantil , em Colinas de Laranjeiras, na Serra, deve ser entregue em maio deste ano. A afirmação foi dada pelo prefeito Audifax Barcelos (Rede) durante entrevista concedida ao Bom Dia ES, da, na manhã desta terça-feira (7).

"Vamos entregar em maio deste ano, se Deus quiser. É uma obra enorme. A proposta é terminar a obra em maio" Audifax Barcelos - Prefeito da Serra

O novo hospital tem a previsão de atender 8.700 gestantes por ano e realizar 725 partos por mês. Serão 135 leitos: 60 maternos, 60 infantis e 15 semi-intensivos.

A área do Hospital Materno Infantil é equivalente a dois campos e meio de futebol. O prédio de três pavimentos vai acomodar o setor de assistência materno-infantil e a área de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.

Obras do Hospital Materno Infantil na Serra Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS

O projeto do hospital prevê a Política do Parto Humanizado. O acompanhante vai estar perto da mãe e do bebê a todo o momento. A mulher, por sua vez, vai permanecer até a alta junto ao recém-nascido.

COLETA DE LIXO

A coleta de lixo no município também foi abordada durante a entrevista, já que moradores de alguns bairros da Serra estão reclamando dos resíduos acumulados nas ruas.

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O prefeito Audifax Barcelos informou que, após mais de 30 anos, uma licitação permitiu a contratação de uma nova empresa responsável pelo recolhimento.

Estamos há mais de 30 anos tentando mudar esse contrato do lixo na cidade. Depois de 30 anos, mudamos. Essa transição atrapalhou um pouco esse processo. Coloco para a população que, de hoje para amanhã, tudo estará regularizado, garante.

IMPACTOS DAS CHUVAS

Casa de dois andares desabou no bairro Maria Niobe, em Serra Sede Crédito: Diony Silva

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O prefeito disse que conversou com a Osvaldina para orientá-la a deixar o imóvel. A casa dela havia sido interditada por riscos de deslizamento de terra e pelas patologias apresentadas na moradia em maio de 2019 pela Defesa Civil Municipal da Serra.

"Houve um volume muito grande de chuva. Não teve problema de alagamento a cidade. A gente fez obras importantes de encostas, obras importantes do rio Jacaraípe e outras. Conversei com essa senhora, pedi para ela sair, eu como prefeito" Audifax Barcellos - Prefeito da Serra

O prefeito disse que, ainda neste ano, vai entregar 250 moradias novas para pessoas que atualmente habitam em áreas de risco. O ano passado entregamos 250 casas para as pessoas morarem. Ainda esse ano, nós vamos entregar 250 moradias novas para essas pessoas em situação de risco, e enquanto não são entregues, a gente fornece o aluguel social.

CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO

Início das obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Eduardo Dias

Com um custo total estimado em R$ 290 milhões, o Contorno do Mestre Álvaro deve ficar pronto em junho de 2021. O contrato para a construção foi assinado em 2014, mas teve sucessivos atrasos devido a pendências no Tribunal de Contas da União (TCU), desapropriações e pelo atraso do licenciamento ambiental.

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O desvio na BR 101, do km 249 no bairro Belvedere, perto de posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), até o km 275, próximo ao condomínio Alphaville Jacuhy, terá 18,9 quilômetros de pista dupla.