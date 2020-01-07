Hospital Infantil da Serra deve ser entregue em maio deste ano, diz prefeito
O Hospital Materno Infantil, em Colinas de Laranjeiras, na Serra, deve ser entregue em maio deste ano. A afirmação foi dada pelo prefeito Audifax Barcelos (Rede) durante entrevista concedida ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (7).
"Vamos entregar em maio deste ano, se Deus quiser. É uma obra enorme. A proposta é terminar a obra em maio"
O novo hospital tem a previsão de atender 8.700 gestantes por ano e realizar 725 partos por mês. Serão 135 leitos: 60 maternos, 60 infantis e 15 semi-intensivos.
A área do Hospital Materno Infantil é equivalente a dois campos e meio de futebol. O prédio de três pavimentos vai acomodar o setor de assistência materno-infantil e a área de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.
O projeto do hospital prevê a Política do Parto Humanizado. O acompanhante vai estar perto da mãe e do bebê a todo o momento. A mulher, por sua vez, vai permanecer até a alta junto ao recém-nascido.
COLETA DE LIXO
A coleta de lixo no município também foi abordada durante a entrevista, já que moradores de alguns bairros da Serra estão reclamando dos resíduos acumulados nas ruas.
O prefeito Audifax Barcelos informou que, após mais de 30 anos, uma licitação permitiu a contratação de uma nova empresa responsável pelo recolhimento.
Estamos há mais de 30 anos tentando mudar esse contrato do lixo na cidade. Depois de 30 anos, mudamos. Essa transição atrapalhou um pouco esse processo. Coloco para a população que, de hoje para amanhã, tudo estará regularizado, garante.
IMPACTOS DAS CHUVAS
Na madrugada do último sábado (4), Osvaldina Manthay de Souza, de 67 anos, morreu depois que a casa em que ela morava desabou, no bairro Maria Niobe, em Serra Sede. O desabamento foi provocado por causa das chuvas.
O prefeito disse que conversou com a Osvaldina para orientá-la a deixar o imóvel. A casa dela havia sido interditada por riscos de deslizamento de terra e pelas patologias apresentadas na moradia em maio de 2019 pela Defesa Civil Municipal da Serra.
"Houve um volume muito grande de chuva. Não teve problema de alagamento a cidade. A gente fez obras importantes de encostas, obras importantes do rio Jacaraípe e outras. Conversei com essa senhora, pedi para ela sair, eu como prefeito"
O prefeito disse que, ainda neste ano, vai entregar 250 moradias novas para pessoas que atualmente habitam em áreas de risco. O ano passado entregamos 250 casas para as pessoas morarem. Ainda esse ano, nós vamos entregar 250 moradias novas para essas pessoas em situação de risco, e enquanto não são entregues, a gente fornece o aluguel social.
CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO
Com um custo total estimado em R$ 290 milhões, o Contorno do Mestre Álvaro deve ficar pronto em junho de 2021. O contrato para a construção foi assinado em 2014, mas teve sucessivos atrasos devido a pendências no Tribunal de Contas da União (TCU), desapropriações e pelo atraso do licenciamento ambiental.
O desvio na BR 101, do km 249 no bairro Belvedere, perto de posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), até o km 275, próximo ao condomínio Alphaville Jacuhy, terá 18,9 quilômetros de pista dupla.
A nova via não terá semáforos e os cruzamentos serão formados com viadutos, para dar mais agilidade ao trânsito. Além de um viaduto em cada ponto de entrada da rodovia, o trecho de quase 19 quilômetros terá outros cinco cruzamentos elevados e 30 metros de largura.