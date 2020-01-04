Casa desaba e mata idosa na Serra

Casa de dois andares desabou no bairro Maria Niobe, em Serra Sede Crédito: Diony Silva

Uma cuidadora de crianças de 67 anos morreu depois que a casa em que ela morava desabou, no bairro Maria Niobe, em Serra Sede . O desabamento, provocado por conta das fortes chuvas , aconteceu por volta das 2 horas da manhã deste sábado (04). Vizinhos escutaram o barulho e foram ao local na tentativa de salvar a mulher, mas não conseguiram localizá-la em meio aos escombros.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local ainda de madrugada, cerca de uma hora depois do desabamento, mas só conseguiu retirar o corpo de Osvaldina Manthay de Souza dos escombros depois das 7 horas da manhã.

Bombeiros atuam no local onde casa desabou em Serra Sede Crédito: Diony Silva

"Fomos acionados por volta das 2h50. Contamos com os relatos dos moradores, que disseram ter escutado alguns murmúrios da vítima. Mas a partir do momento que a gente chegou, já não foi possível escutar mais nada. Fizemos o isolamento da área, o reconhecimento da estrutura e acionamos uma equipe de busca com cães, mas acabou que não foi necessário por que a própria equipe dos bombeiros, revirando os escombros, conseguiu encontrar a vítima" Capitão Afonso Amorim - Corpo de Bombeiros

Osvaldina morava sozinha na casa de dois andares e, de acordo com os vizinhos, já havia reclamado da situação do imóvel por medo da casa cair. Em outros momentos, ela chegou a pedir que a Defesa Civil fosse ao local fazer uma avaliação do terreno.

Osvaldina Manthay de Souza, 67 anos Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado no final do ano passado por um morador da região, mostra a rua sendo infiltrada pela água da chuva. Vizinhos e a família disseram que Osvaldina tinha medo de que a casa desabasse.

"A chuva caía muito, a água não descia, vinha toda para a varanda dela. Já estava até meio rachada, ela estava preocupada. Eu liguei para ela para saber se estava bem e ela falou que estava tudo bem", disse a filha da vítima, Lorena de Souza.

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"Quando a gente informava para eles, a gente já falava que a água vai toda pra baixo da casa da vizinha tinha poste que poderia cair e árvore também", disse a técnica de enfermagem Fernanda Melo.

Na época, a Defesa Civil Municipal esteve no local, mas não interditou o imóvel. "Não foi dada nenhuma orientação porque não houve solicitação dela para vistoria a residência dela. A Defesa Civil esteve aqui para vistoriar a via. Foi orientado que precisaria todas as contenção fossem feitas, e não havia nenhum risco visual para que essa residência a família fosse retirada", explicou o diretor da Defesa Civil da Serra, Antônio Carlos Coutinho.

*Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta