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Serra teve o maior acumulado de chuva do Estado

Nas últimas 24 horas, choveu 156,31 milímetros na Serra; em seguida, Alfredo Chaves teve 82mm de chuva e Vitória 75,22mm. No total, 25 pessoas ficaram desalojadas no Espírito Santo

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 19:25
Bairro São Marcos, em Serra Sede Crédito: Internauta | A Gazeta
O dia virou noite na tarde desta sexta-feira (3) na Grande Vitória e uma forte chuva, acompanhada de raios e trovões, alagou várias partes do Espírito Santo. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o maior acumulado de chuva de todo o Estado foi registrado  na Serra, onde choveu 156,31 milímetros nas últimas 24 horas. Em seguida, Alfredo Chaves teve 82mm de chuva e Vitória 75,22mm.

VEJA A LISTA COMPLETA

  • Serra: 156,31mm
  • Alfredo Chaves: 82mm
  • Vitória: 75,22mm
  • Aracruz: 71,12mm
  • São Domingos do Norte: 57,80mm
  • Laranja da Terra: 55,95mm
  • Cariacica: 54,92mm
  • Anchieta: 54,40mm
  • Boa Esperança: 53,40mm
  • Ibiraçu: 53,09mm
  • São Mateus: 48,60mm
  • Cachoeiro de Itapemirim: 47,72mm
  • Pinheiros: 46mm
  • Santa Leopoldina: 45,90mm
  • Muniz Freire: 43,60mm
  • Rio Novo do Sul: 43,60mm
* Os demais municípios tiveram registro de acumulado de chuva inferior a 40mm.
Ao todo, nove pessoas ficaram desalojadas em Nova Venécia, seis em Colatina, duas em Aracruz, quatro em Ibiraçu e quatro em Santa Leopoldina, totalizando 25 pessoas.

OCORRÊNCIAS

Aracruz

  • Destelhamento parcial de um supermercado e de algumas residências;
  • Toldos do estacionamento de um shopping foram danificados;
  • Trecho da ES 257 ficou sem energia.

Nova Venécia

  • Destelhamento de residência. Uma família ficou desalojada, composta por 1 adulto e 4 crianças;
  • Queda de árvore na BR 381, na Rodovia do Café, próximo ao Polo Industrial, em São Cristóvão;
  • Danos em telhado na Rua São Jorge;
  • Destelhamento total em uma residência no bairro São Francisco. Uma família de 2 adultos e 2 crianças desalojadas.

Vila Pavão

  • Algumas residências parcialmente destelhadas;
  • Queda de árvore.

Pancas

  • Queda de árvore na rodovia que liga Pancas a Lajinha. Rodovia foi desobstruída.

Colatina

  • Destelhamento de algumas residências no bairro Novo Horizonte;
  • Parte de uma residência entrou em colapso e o telhado cedeu;
  • Desabamento da parede de um imóvel;
  • Desabamento de uma parede sobre o telhado de edificação em nível inferior. Os imóveis foram parcialmente interditados.

Vila Velha

  • Vento forte provocou destelhamento de uma igreja no bairro Vila Garrido. 

Serra

  • Poste com risco de queda no bairro Belvedere;
  • Desabamento de muro nos bairros Vista da Serra II e Jardim Guanabara.

Ibiraçu

  • Edificação com risco estrutural. Uma família desalojada.

Santa Leopoldina

  • Destelhamento de uma residência no centro do município. Uma família contendo quarto pessoas ficou desalojada.
  • Queda de árvore na rodovia ES 080.

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