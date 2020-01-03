Serra teve o maior acumulado de chuva do Estado

O dia virou noite na tarde desta sexta-feira (3) na Grande Vitória e uma forte chuva, acompanhada de raios e trovões, alagou várias partes do Espírito Santo. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o maior acumulado de chuva de todo o Estado foi registrado na Serra, onde choveu 156,31 milímetros nas últimas 24 horas. Em seguida, Alfredo Chaves teve 82mm de chuva e Vitória 75,22mm.
VEJA A LISTA COMPLETA
- Serra: 156,31mm
- Alfredo Chaves: 82mm
- Vitória: 75,22mm
- Aracruz: 71,12mm
- São Domingos do Norte: 57,80mm
- Laranja da Terra: 55,95mm
- Cariacica: 54,92mm
- Anchieta: 54,40mm
- Boa Esperança: 53,40mm
- Ibiraçu: 53,09mm
- São Mateus: 48,60mm
- Cachoeiro de Itapemirim: 47,72mm
- Pinheiros: 46mm
- Santa Leopoldina: 45,90mm
- Muniz Freire: 43,60mm
- Rio Novo do Sul: 43,60mm
* Os demais municípios tiveram registro de acumulado de chuva inferior a 40mm.
Ao todo, nove pessoas ficaram desalojadas em Nova Venécia, seis em Colatina, duas em Aracruz, quatro em Ibiraçu e quatro em Santa Leopoldina, totalizando 25 pessoas.
OCORRÊNCIAS
Aracruz
- Destelhamento parcial de um supermercado e de algumas residências;
- Toldos do estacionamento de um shopping foram danificados;
- Trecho da ES 257 ficou sem energia.
Nova Venécia
- Destelhamento de residência. Uma família ficou desalojada, composta por 1 adulto e 4 crianças;
- Queda de árvore na BR 381, na Rodovia do Café, próximo ao Polo Industrial, em São Cristóvão;
- Danos em telhado na Rua São Jorge;
- Destelhamento total em uma residência no bairro São Francisco. Uma família de 2 adultos e 2 crianças desalojadas.
Vila Pavão
- Algumas residências parcialmente destelhadas;
- Queda de árvore.
Pancas
- Queda de árvore na rodovia que liga Pancas a Lajinha. Rodovia foi desobstruída.
Colatina
- Destelhamento de algumas residências no bairro Novo Horizonte;
- Parte de uma residência entrou em colapso e o telhado cedeu;
- Desabamento da parede de um imóvel;
- Desabamento de uma parede sobre o telhado de edificação em nível inferior. Os imóveis foram parcialmente interditados.
Vila Velha
- Vento forte provocou destelhamento de uma igreja no bairro Vila Garrido.
Serra
- Poste com risco de queda no bairro Belvedere;
- Desabamento de muro nos bairros Vista da Serra II e Jardim Guanabara.
Ibiraçu
- Edificação com risco estrutural. Uma família desalojada.
Santa Leopoldina
- Destelhamento de uma residência no centro do município. Uma família contendo quarto pessoas ficou desalojada.
- Queda de árvore na rodovia ES 080.
Serra teve o maior acumulado de chuva do Estado