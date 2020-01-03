Pontos de alagamento congestionam principais vias de Vitória

A forte chuva que atinge os municípios da Grande Vitória na tarde desta sexta-feira (03) causou pontos de alagamento e, consequentemente, congestionamentos nas principais vias da região metropolitana. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, em apenas 15 minutos de chuva as ruas já haviam sido tomadas pela água. Apesar disso, não há registro de acidentes.
Atualização: às 18h20, apenas o km 266 da BR 101, na Serra, conta com interdição na pista. Todos os outros pontos já estão liberados.
VITÓRIA
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, às 18h já não havia mais registro de pontos alagados. No entanto, com o retorno da chuva, o órgão informou que algumas regiões foram parcialmente cobertas, por enquanto sem alagamento. Na Av. Paulino Muller, há quantidade pequena de água na pista, o que não impede o fluxo. Na Av. Leitão da Silva também tem água na pista, mas os carros pequenos ainda passam. Na Rodovia Norte Sul, tem água na pista, mas não há interdição.
Segundo a Guarda, as vias que estiveram alagadas, em ambos os sentidos, foram:
- Av. Paulino Muller, em Jucutuquara;
- Av. Maruípe;
- Av. Américo Buaiz, próximo ao Shopping Vitória;
- Goiabeiras, sentido centro de Vitória;
- Av. Serafim Derenzi, sentido São Pedro;
- Rodovia Norte Sul, sentido Praia de Camburi;
VILA VELHA
De acordo com a Guarda do município, não chove muito e não há pontos de alagamento na cidade.
SERRA
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há ponto de alagamento registrado no km 266, da BR 101, nas pistas lateral sul e central norte. De acordo com a Eco 101, há bloqueio total na via, em Laranjeiras.
No mesmo local, há um caminhão atravessado sobre a pista central, no sentido Serra, na altura do supermercado Epa. O guincho está a caminho.
CARIACICA
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os trechos da BR 101 estão liberados desde 18h10. Veja os pontos que sofreram com o alagamento ao longo da BR 101:
- Km 300, sentido norte, embaixo do viaduto de retorno entre Bairro Primavera e Areinha. Atenção para o desvio para a via central norte;
- Km 294, na pista lateral norte, em Vila Capixaba
VIANA
Segundo a PRF, a partir de 17h20, o km 298, em Marcílio de Noronha, teve fluxo liberado na pista lateral sul.
ALERTA
A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de chuva intensa para esta sexta-feira (03) e sábado (04) no Estado. Há também a possibilidade de rajadas de vento com velocidade acima de 50 km/h.
Nesta sexta-feira, o Instituto emitiu aviso de acumulado de chuva com o grau de severidade indicando "perigo". O fim do alerta está previsto para sábado (4), às 10h. O Inmet prevê volume de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios.
A orientação do Instituto é que a população evite enfrentar o mau tempo, observe alteração nas encostas e em caso de situação de inundação, os moradores das áreas atingidas devem proteger os pertences da água e buscar local seguro. Se possível, outra dica é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.