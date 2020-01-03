Pontos de alagamento congestionam principais vias de Vitória

Ruas alagadas na Praia do Canto Crédito: Ricardo Medeiros

A forte chuva que atinge os municípios da Grande Vitória na tarde desta sexta-feira (03) causou pontos de alagamento e, consequentemente, congestionamentos nas principais vias da região metropolitana. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, em apenas 15 minutos de chuva as ruas já haviam sido tomadas pela água. Apesar disso, não há registro de acidentes.

Atualização: às 18h20, apenas o km 266 da BR 101, na Serra, conta com interdição na pista. Todos os outros pontos já estão liberados.

VITÓRIA

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, às 18h já não havia mais registro de pontos alagados. No entanto, com o retorno da chuva, o órgão informou que algumas regiões foram parcialmente cobertas, por enquanto sem alagamento. Na Av. Paulino Muller, há quantidade pequena de água na pista, o que não impede o fluxo. Na Av. Leitão da Silva também tem água na pista, mas os carros pequenos ainda passam. Na Rodovia Norte Sul, tem água na pista, mas não há interdição.

Segundo a Guarda, as vias que estiveram alagadas, em ambos os sentidos, foram:

Av. Paulino Muller, em Jucutuquara;

Av. Maruípe;

Av. Américo Buaiz, próximo ao Shopping Vitória;

Goiabeiras, sentido centro de Vitória;

Av. Serafim Derenzi, sentido São Pedro;

Rodovia Norte Sul, sentido Praia de Camburi;

Confira pontos de congestionamento Crédito: Google Maps

VILA VELHA

De acordo com a Guarda do município, não chove muito e não há pontos de alagamento na cidade.

SERRA

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há ponto de alagamento registrado no km 266, da BR 101, nas pistas lateral sul e central norte. De acordo com a Eco 101, há bloqueio total na via, em Laranjeiras.

No mesmo local, há um caminhão atravessado sobre a pista central, no sentido Serra, na altura do supermercado Epa. O guincho está a caminho.

CARIACICA

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os trechos da BR 101 estão liberados desde 18h10. Veja os pontos que sofreram com o alagamento ao longo da BR 101:

Km 300, sentido norte, embaixo do viaduto de retorno entre Bairro Primavera e Areinha. Atenção para o desvio para a via central norte;

Km 294, na pista lateral norte, em Vila Capixaba

VIANA

Segundo a PRF, a partir de 17h20, o km 298, em Marcílio de Noronha, teve fluxo liberado na pista lateral sul.

ALERTA

Nesta sexta-feira, o Instituto emitiu aviso de acumulado de chuva com o grau de severidade indicando "perigo". O fim do alerta está previsto para sábado (4), às 10h. O Inmet prevê volume de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios.