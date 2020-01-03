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Trânsito

Pontos de alagamento congestionam principais vias de Vitória

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, em apenas 15 minutos de chuva as ruas já haviam sido tomadas. Apesar disso, não há registro de acidentes

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 17:31
Ruas alagadas na Praia do Canto Crédito: Ricardo Medeiros
A forte chuva que atinge os municípios da Grande Vitória na tarde desta sexta-feira (03) causou pontos de alagamento e, consequentemente, congestionamentos nas principais vias da região metropolitana. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, em apenas 15 minutos de chuva as ruas já haviam sido tomadas pela água. Apesar disso, não há registro de acidentes.
Atualização: às 18h20, apenas o km 266 da BR 101, na Serra, conta com interdição na pista. Todos os outros pontos já estão liberados.

VITÓRIA

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, às 18h já não havia mais registro de pontos alagados. No entanto, com o retorno da chuva, o órgão informou que algumas regiões foram parcialmente cobertas, por enquanto sem alagamento.  Na Av. Paulino Muller, há quantidade pequena de água na pista, o que não impede o fluxo. Na Av. Leitão da Silva também tem água na pista, mas os carros pequenos ainda passam. Na Rodovia Norte Sul, tem água na pista, mas não há interdição. 
Segundo a Guarda, as vias que estiveram alagadas, em ambos os sentidos, foram:
  • Av. Paulino Muller, em Jucutuquara;  
  • Av. Maruípe;
  • Av. Américo Buaiz, próximo ao Shopping Vitória;
  • Goiabeiras, sentido centro de Vitória;
  • Av. Serafim Derenzi, sentido São Pedro;
  • Rodovia Norte Sul, sentido Praia de Camburi;
Confira pontos de congestionamento Crédito: Google Maps

VILA VELHA

De acordo com a Guarda do município, não chove muito e não há pontos de alagamento na cidade.

SERRA

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há ponto de alagamento registrado no km 266, da BR 101, nas pistas lateral sul e central norte. De acordo com a Eco 101, há bloqueio total na via, em Laranjeiras.
No mesmo local, há um caminhão atravessado sobre a pista central, no sentido Serra, na altura do supermercado Epa. O guincho está a caminho.

CARIACICA

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os trechos da BR 101 estão liberados desde 18h10. Veja os pontos que sofreram com o alagamento ao longo da BR 101:
  • Km 300, sentido norte, embaixo do viaduto de retorno entre Bairro Primavera e Areinha. Atenção para o desvio para a via central norte;
  • Km 294, na pista lateral norte, em Vila Capixaba

VIANA

Segundo a PRF, a partir de 17h20, o km 298, em Marcílio de Noronha, teve fluxo liberado na pista lateral sul.

ALERTA

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de chuva intensa para esta sexta-feira (03) e sábado (04) no Estado. Há também a possibilidade de rajadas de vento com velocidade acima de 50 km/h.
Nesta sexta-feira, o Instituto emitiu aviso de acumulado de chuva com o grau de severidade indicando "perigo". O fim do alerta está previsto para sábado (4), às 10h. O Inmet prevê volume de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios.
A orientação do Instituto é que a população evite enfrentar o mau tempo, observe alteração nas encostas e em caso de situação de inundação, os moradores das áreas atingidas devem proteger os pertences da água e buscar local seguro. Se possível, outra dica é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

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