Espírito Santo registrou 7,5 mil raios em 24 horas

Os raios riscaram o céu do capixaba na noite da última quinta-feira (2) Crédito: Vítor Jubini

3.660 raios em um intervalo de 35 horas. Na tarde desta quinta-feira (02), o tempo fechou em praticamente todo o Estado e em várias cidades a chuva caiu com muita intensidade e acompanhada de ventos fortes, granizo, muitos raios e trovões. Há exatamente um mês, o capixaba já havia se assustado com a grande quantidade de descargas elétricas que tocaram o solo no Espírito Santo entre os dias 1 e 2 de dezembro . Na ocasião foramem um intervalo de

Este número, porém, é pequeno se comparado com o que foi registrado em toda a quinta-feira. No período de 24 horas, 7.560 raios caíram sobre o Espírito Santo - mais que o dobro registrado na última grande tempestade com raios. Esses números foram apontados pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica, o Elat, que é referência mundial na pesquisa sobre raios.

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O período de maior incidência de correntes elétricas ocorreu entre 16h e 20 horas, indicado pela cor laranja no mapa. Na região Norte, as cidades de Mucurici, Pinheiros, Montanha, Ponto Belo e as demais próximas à divisa com a Bahia registram as maiores quantidades de descargas elétricas. Um pouco mais abaixo, Aracruz, Ibiraçu e João Neiva também tiveram forte registro de raios.

As regiões em laranja concentraram a maior quantidade de raios no Estado entre às 16h e 20 horas da última quinta-feira (2) Crédito: Reprodução/Elat

Praticamente toda a região Noroeste, com destaque para Colatina, Baixo Guandu e Marilândia, registrou correntes elétricas tocando o solo no período. Santa Teresa, Afonso Cláudio, Domingos Martins, Marechal Floriano e as demais cidades da Região Serrana aparecem em destaque no mapa, assim como toda a Grande Vitória. O litoral Sul capixaba também registrou número elevado de descargas elétricas, especialmente em Anchieta, Alfredo Chaves e Itapemirim.

Já o Caparaó, região com histórico de incidência de raios, também não passou ileso. Todas as cidades, em especial as que fazem divisa com o Rio de Janeiro, aparecem com destaque no mapa do Elat.

A segunda grande sequência de raios aparece em verde, concentrando-se principalmente na região Norte e nas cidades limítrofes com Minas Gerais no extremo Norte e novamente no Caparaó. Por fim, ainda houve duas novas sequências (em vermelho e azul-claro), porém em uma área já bem menor.

COMO SE PROTEGER?

O verão é uma estação onde as pessoas buscam por locais banhados por mares, rios e represas em busca de um refresco para o calor, mas é bom observar as condições meteorológicas. Esses locais abertos são propícios para quedas de raios segundo o Elat. Com o tempo instável apresentando trovoadas e descargas elétricas, a recomendação é sair da água o mais rápido possível, pois o corpo da pessoa pode agir como um pára-raio.

Tomar banho em lagoas e represas em tempestade de raios não é aconselhado pelo Elat Crédito: Fernando Madeira

Nessas condições, alerta o Elat, deve-se ainda evitar caminhar nas margens de rios, lagoas, areia e até mesmo piscinas. Além disso, ficar debaixo de guarda-sol e tendas montadas na faixa de areia também é arriscado a atrai as descargas elétricas.