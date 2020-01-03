Fim de semana com previsão de tempo nublado e pancadas de chuva no ES

Quem está programando pegar uma praia neste fim de semana no Espírito Santo deve dar uma olhada na previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima deve ficar nublado com pancadas de chuva nesta sexta-feira (03) até a segunda-feira (06). Há também a possibilidade de rajadas de vento com velocidade acima de 50 km/h.
A meteorologista do Inmet, Marlene Leal, informou que a chuva deve dar uma trégua na próxima terça-feira (7). Segundo ela, o Espírito Santo recebe uma frente fria. Áreas de instabilidade, em direção ao litoral, aumentam a chance de chuva forte nos municípios capixabas localizados nas divisas de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
A frente fria está mais no oceano, mas temos uma região de baixa pressão atmosférica, que favorece nebulosidade maior e aumenta a condição de pancadas de chuva. É uma região de baixa pressão que hoje está entre São Paulo e Rio de Janeiro, explica a especialista.
CONFIRA A PREVISÃO
- Sexta (3/1)
- Previsão: Tempo nublado e encoberto com pancadas de chuva. Previsão de ventos com rajadas no Estado, principalmente no litoral sul
- Média no ES: 17ºC a 32ºC
- Vitória: 23ºC a 31ºC
- Sábado (4/1)
- Previsão: Tempo encoberto com chuvas e trovoadas. Ventos nordeste, noroeste e oeste com rajadas para todo o Estado
- Média no Estado: 17ºC a 30ºC
- Vitória: 22ºC a 28ºC
- Domingo (5/1)
- Previsão: Tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva
- Média no ES: 16ºC a 31ºC
- Vitória: 22ºC a 27ºC
- Segunda-feira (6/1)
- Previsão: Nublado e encoberto com chuva, com condição de chuva isolada. A temperatura sobe um pouco mais no Estado. Ventos fracos e moderados, de sudoeste a sul
- Média: 16ºC a 32ºC
- Vitória: 22ºC a 30ºC
- Terça-feira (7/1)
- Previsão: Sem chuva. Céu nublado a parcialmente nublado. Ventos fracos de nordeste a norte
- Média: 32°C