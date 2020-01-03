Fim de semana com previsão de tempo nublado e pancadas de chuva no ES

A meteorologista do Inmet, Marlene Leal, informou que a chuva deve dar uma trégua na próxima terça-feira (7). Segundo ela, o Espírito Santo recebe uma frente fria. Áreas de instabilidade, em direção ao litoral, aumentam a chance de chuva forte nos municípios capixabas localizados nas divisas de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A frente fria está mais no oceano, mas temos uma região de baixa pressão atmosférica, que favorece nebulosidade maior e aumenta a condição de pancadas de chuva. É uma região de baixa pressão que hoje está entre São Paulo e Rio de Janeiro, explica a especialista.