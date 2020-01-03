Tempestade causa estragos e assusta moradores de Vila Pavão

A tempestade durou menos de uma hora e causou diversos estragos em Vila Pavão Crédito: Prefeitura de Vila Pavão / Divulgação

Moradores de Vila Pavão, no Noroeste do Estado, ficaram assustados com a forte chuva que atingiu a cidade na noite desta quinta-feira (2). A tempestade começou no início da noite e durou menos de uma hora, tempo suficiente para causar estragos em diversos bairros.

A tempestade foi tão forte que chegou a destelhar uma casa no bairro Nova Munique, arrancou a cobertura de acesso aos banheiros da Escola Professora Esther da Costa Santos, além de derrubar árvores em dois pontos na estrada que liga a sede do município ao distrito de Praça Rica.

De acordo com a Prefeitura de Vila Pavão, funcionários foram acionados para fazer a retirada das árvores e liberarem o trânsito no local. Segundo a Defesa Civil, a energia elétrica e a comunicação, incluindo sinais de TV, foram interrompidos durante o vendaval.

A prefeitura ressalta que em casos de situação de perigo iminente, é importante que o morador entre em contato com os órgãos de Defesa Civil por meio dos telefones (27) 3753-1001 ou (27) 99965-8050.

Equipes da Prefeitura de Vila Pavão foram acionados para retirar as árvores da pista e liberar o trânsito no local Crédito: Prefeitura de Vila Pavão / Divulgação

NOVA VENÉCIA

No bairro Aeroporto 2, em Nova Venécia , uma casa foi destelhada com a força do vento. A família que vive na residência está recebendo apoio da Assistência Social do município e também ajuda para reparar os danos causados.

Segundo a Defesa Civil, houve destelhamento em outra casa no bairro Padre Geane e o registro de uma árvore que caiu na BR 381.

SÃO MATEUS