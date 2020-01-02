Forte chuva destelha casa e deixa estragos em Aracruz

Um motorista chegou a filmar uma árvore interditando a passagem em uma das estradas que dá acesso a Aracruz. A reportagem questionou a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) e a Eco101, que não registraram nenhuma interdição por lá. Também questionou a Prefeitura de Aracruz, que relatou que choveu forte por cerca de 20 minutos.