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Norte do ES

Forte chuva destelha casa e deixa estragos em Aracruz

Internautas de A Gazeta registraram imagens de casas destelhadas, rajadas de vento e árvores caídas na cidade; veja detalhes

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 16:32
Atacarejo Devens, no bairro Vila Nova Crédito: Internauta | A Gazeta
Uma forte chuva atinge o município de Aracruz nesta quinta-feira (2), na região Norte do Espírito Santo. Internautas de A Gazeta registraram imagens de casas destelhadas, rajadas de vento e árvores caídas na cidade. Uma das fotos também mostra a placa do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) quase caída.
Um motorista chegou a filmar uma árvore interditando a passagem em uma das estradas que dá acesso a Aracruz. A reportagem questionou a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) e a Eco101, que não registraram nenhuma interdição por lá. Também questionou a Prefeitura de Aracruz, que relatou que choveu forte por cerca de 20 minutos. 
"A chuva, acompanhada de forte ventania, causou alguns transtornos que, no momento, estão sendo apurados pela Defesa Civil. Até então, não há registro de desabrigados ou desalojados", informou em nota. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado somente para uma queda de árvore na rodovia ES 257.
Ifes de Aracruz Crédito: Internauta | A Gazeta

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