ES contabilizou 3,6 mil raios em período de 35 horas

Os raios e relâmpagos "clarearam"a noite do capixaba neste domingo (01) Crédito: Bernardo Zahn

De fato o Espírito Santo contabilizou um número elevado de raios. De acordo com as medições feitas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica, o Elat, que é referência em raios e que está associado ao Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), de 0h de domingo até às 11 horas desta segunda-feira (02), 3.660 raios (descargas que tocam o solo) foram registrados no Espírito Santo.

Anteriormente publicamos, equivocadamente, a informação de que os 3.360 raios atingiram o Estado em um período de 11 horas. Informação corrigida às 17h48 desta segunda-feira (02).

Neste mesmo período, o Estado registrou 8.640 relâmpagos intranuvem, situação quando as descargas ocorrem entre as nuvens, porém não chegam ao solo, de acordo com as explicações do Elat (veja no mapa abaixo).

Mapa mostra a incidência de raios sobre o Estado entre meia-noite de domingo (01) e 11 horas desta segunda-feira (02) Crédito: Reprodução/Elat

Ainda segundo o Grupo de Eletricidade Elétrica, a primeira incidência de raios ocorreu na Região Serrana (em azul), sobre as cidades de Afonso Cláudio e Brejetuba. A segunda e maior incidência de descargas elétricas (em verde) foi registrada em quase todo o território capixaba.

Os municípios que mais registraram raios foram os da região Noroeste, com forte incidência sobre Colatina, São Roque do Canaã, Itaguaçu e Baixo Guandu. Na região Serrana, novamente Afonso Cláudio aparece entre as cidades mais atingidas por raios.

As descargas elétricas também aparecem em grande número nos municípios da Região do Caparaó e também no litoral Sul, com destaque para as cidades de Ibatiba, Irupi, Apiacá, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e Marataízes. Já no Norte, as descargas se concentraram especialmente sobre Aracruz, Fundão, Ibiraçu e João Neiva.

Na Grande Vitória, todos os municípios que formam a região registraram raios no período, com destaque para a Serra e Viana.

Por fim, ainda houve mais uma sequência de raios (em amarelo), mas em menor quantidade e intensidade. Os registros foram em Linhares e Ecoporanga, no Norte e também na Serra.