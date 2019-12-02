Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Descargas elétricas

ES contabilizou 3,6 mil raios em período de 35 horas

Ao todo, 3.660 raios tocaram o solo de quase todos os municípios capixabas de 0h de domingo (01) até as 11h desta segunda-feira (02), de acordo com as medições feitas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica, o Elat
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 17:39

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 17:39

Os raios e relâmpagos "clarearam"a noite do capixaba neste domingo (01) Crédito: Bernardo Zahn
A noite do último domingo (01) foi marcada por um temporal com raios em praticamente todo o Espírito Santo. Um deles chegou a cair sobre o Convento da Penha, fazendo com que a energia do local fosse interrompida por conta da descarga elétrica.
De fato o Espírito Santo contabilizou um número elevado de raios. De acordo com as medições feitas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica, o Elat, que é referência em raios e que está associado ao Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), de 0h de domingo até às 11 horas desta segunda-feira (02), 3.660 raios (descargas que tocam o solo) foram registrados no Espírito Santo.
Anteriormente publicamos, equivocadamente, a informação de que os 3.360 raios atingiram o Estado em um período de 11 horas. Informação corrigida às 17h48 desta segunda-feira (02).
Neste mesmo período, o Estado registrou 8.640 relâmpagos intranuvem, situação quando as descargas ocorrem entre as nuvens, porém não chegam ao solo, de acordo com as explicações do Elat (veja no mapa abaixo).
Mapa mostra a incidência de raios sobre o Estado entre meia-noite de domingo (01) e 11 horas desta segunda-feira (02)  Crédito: Reprodução/Elat
Ainda segundo o Grupo de Eletricidade Elétrica, a primeira incidência de raios ocorreu na Região Serrana (em azul), sobre as cidades de Afonso Cláudio e Brejetuba. A segunda e maior incidência de descargas elétricas (em verde) foi registrada em quase todo o território capixaba.
Os municípios que mais registraram raios foram os da região Noroeste, com forte incidência sobre Colatina, São Roque do Canaã, Itaguaçu e Baixo Guandu. Na região Serrana, novamente Afonso Cláudio aparece entre as cidades mais atingidas por raios.

Veja Também

Já com chuva, nova frente fria deve chegar ao ES na quinta-feira

Saiba a diferença entre raio, relâmpago e trovão

As descargas elétricas também aparecem em grande número nos municípios da Região do Caparaó e também no litoral Sul, com destaque para as cidades de Ibatiba, Irupi, Apiacá, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e Marataízes. Já no Norte, as descargas se concentraram especialmente sobre Aracruz, Fundão, Ibiraçu e João Neiva.
Na Grande Vitória, todos os municípios que formam a região registraram raios no período, com destaque para a Serra e Viana.
Por fim, ainda houve mais uma sequência de raios (em amarelo), mas em menor quantidade e intensidade. Os registros foram em Linhares e Ecoporanga, no Norte e também na Serra.
A previsão, segundo o Elat/Inpe é que é as pancadas de chuva e ocorrência de relâmpagos continuem até esta terça-feira (03).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados