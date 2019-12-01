Alerta para chuva forte, raios e vendaval em 71 cidades do ES

Raio caindo em Vitória: alerta para tempestade no Estado Crédito: Vítor Jubini - 23/11/2019

O aviso de atenção é válido para este domingo e segunda (02). Ele é emitido quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. Nesses casos, o Inpe orienta que os moradores desses municípios acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo e sigam as recomendações da Defesa Civil

PERIGO POTENCIAL

Segundo o Instituto, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia para o Estado, além de ventos intensos (40-60 km/h). O aviso do INMET é válido para 42 municípios das regiões Serrana Capixaba Metropolitana , Litoral Sul Capixaba, Central Sul/Caparaó Capixaba e Centro-Oeste Capixaba.

Em caso de rajadas de vento, o INMET orienta que os moradores não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado que se evite usar aparelhos elétricos ligados à tomada.

SEMANA COMEÇA COM TEMPO FECHADO

A previsão do tempo para a semana no Estado ainda é de instabilidade. Entre segunda e quarta, o céu deve ficar nublado com períodos de chuvas, segundo previsão do INMET. A temperatura também deve seguir amena, entre 20º e 25º. O tempo só deve voltar a abrir no Espírito Santo na quinta-feira (5).

Para segunda-feira (2), a previsão é de pancadas de chuva isoladas, sobretudo de madrugada e pela manhã. Na terça o tempo fica chuvoso durante o dia e à noite. Já na quarta o céu fica parcialmente nublado com período de nublado e possibilidade de chuva no Norte e Noroeste do Estado.