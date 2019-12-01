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Previsão do tempo

Alerta para chuva forte, raios e vendaval em 71 cidades do ES

Inpe alertou para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas em quase todo o Estado. Previsão do tempo indica que semana deve começar com chuva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 20:23

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 20:23

Raio caindo em Vitória: alerta para tempestade no Estado Crédito: Vítor Jubini - 23/11/2019
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu neste domingo (01) um alerta de atenção para chuva intensa com tempestade de raios e vendaval para 71 municípios de todas as regiões do Espírito Santo. Veja abaixo a lista de cidades para onde vale o aviso de atenção.
O aviso de atenção é válido para este domingo e segunda (02). Ele é emitido quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. Nesses casos, o Inpe orienta que os moradores desses municípios acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo e sigam as recomendações da Defesa Civil.

PERIGO POTENCIAL

Outro alerta climático para o Espírito Santo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso de chuvas intensas tem início às 18h deste domingo e dura até o meio-dia de segunda (2)
Segundo o Instituto, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia para o Estado, além de ventos intensos (40-60 km/h). O aviso do INMET é válido para 42 municípios das regiões Serrana CapixabaMetropolitana, Litoral Sul Capixaba, Central Sul/Caparaó Capixaba e Centro-Oeste Capixaba.
Em caso de rajadas de vento, o INMET orienta que os moradores não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado que se evite usar aparelhos elétricos ligados à tomada.

SEMANA COMEÇA COM TEMPO FECHADO

A previsão do tempo para a semana no Estado ainda é de instabilidade. Entre segunda e quarta, o céu deve ficar nublado com períodos de chuvas, segundo previsão do INMET. A temperatura também deve seguir amena, entre 20º e 25º. O tempo só deve voltar a abrir no Espírito Santo na quinta-feira (5).
Para segunda-feira (2), a previsão é de pancadas de chuva isoladas, sobretudo de madrugada e pela manhã. Na terça o tempo fica chuvoso durante o dia e à noite.  Já na quarta o céu fica parcialmente nublado com período de nublado e possibilidade de chuva no Norte e Noroeste do Estado.

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