Já com chuva, nova frente fria deve chegar ao ES na quinta-feira

As chuvas não devem dar tréguas aos capixabas nos primeiros dias de dezembro Crédito: Ricardo Medeiros

Dezembro começou com chuva e esta deverá ser a realidade do capixaba nos próximos dias. O temporal acompanhado de muitos raios e trovões em boa parte do Estado neste domingo (01) pode voltar nesta segunda-feira (02), pois uma frente fria está no litoral, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Já o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, mantém o alerta para raios em 71 municípios

Além da frente fria que já chegou ao Estado, uma nova é prevista para quinta-feira (05), na Região Sudeste, o que reforça a previsão de chuva, de acordo com o Climatempo.

De acordo com o Climatempo, a população da Região Sudeste deve ficar atenta esta semana com as condições do tempo. "Áreas de instabilidade vão persistir sobre Região durante toda a semana, provocando pancadas de chuva em todos os Estados. Pode chover forte em todos os Estados até o fim da semana. Na quinta-feira, outra frente fria reforça a chuva", informa.

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