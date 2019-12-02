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Previsão do tempo

Já com chuva, nova frente fria deve chegar ao ES na quinta-feira

Os próximos dias devem ser de nebulosidade e com chuvas ao longo da semana, segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 12:26

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 12:26

As chuvas não devem dar tréguas aos capixabas nos primeiros dias de dezembro Crédito: Ricardo Medeiros
Dezembro começou com chuva e esta deverá ser a realidade do capixaba nos próximos dias. O temporal acompanhado de muitos raios e trovões em boa parte do Estado neste domingo (01) pode voltar nesta segunda-feira (02), pois uma frente fria está no litoral, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Já o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, mantém o alerta para raios em 71 municípios.
Além da frente fria que já chegou ao Estado, uma nova é prevista para quinta-feira (05), na Região Sudeste, o que reforça a previsão de chuva, de acordo com o Climatempo. 
De acordo com o Climatempo, a população da Região Sudeste deve ficar atenta esta semana com as condições do tempo. "Áreas de instabilidade vão persistir sobre Região durante toda a semana, provocando pancadas de chuva em todos os Estados. Pode chover forte em todos os Estados até o fim da semana. Na quinta-feira, outra frente fria reforça a chuva", informa.

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Neste domingo (1), Vitória contabilizou 13 milímetros de chuva em menos de duas horas, enquanto Vila Velha chegou a registrar pontos de alagamentos na Avenida Carlos Lindenberg, mas com menor intensidade do que registrado nas chuvas impressionantes de novembro.
Nesta segunda, a frente fria que está sobre a costa capixaba ajuda a manter e reforçar as áreas de instabilidade na Região Sudeste como um todo. Com ela, a expectativa é de que o tempo siga fechado durante toda semana, com possibilidades de chuvas com intensidade entre moderada e alta ao longo dos dias.

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